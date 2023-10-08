Захватывающий метеорный дождь Дракониды осветит небо в эти выходные в честь Дня Благодарения в Онтарио

У звездочетов Онтарио будет возможность стать свидетелями завораживающего метеорного потока Дракониды в эти выходные в День Благодарения. Эти падающие звезды, также известные как Джакобиниды, представляют собой остатки пролетающей кометы, оставляющие за собой след из камней и ледяных обломков. Когда Земля проходит через этот мусор, частицы сгорают в атмосфере, создавая светящиеся полосы света в небе.

В этом году метеорный поток Дракониды начнется 6 октября и завершится 10 октября. Ожидается, что пик метеорного потока придется на 8 или 9 октября, что делает его отличным развлечением для семьи и друзей во время этого года. праздник Благодарения.

Чтобы наблюдать метеорный дождь, астрономам в Онтарио после захода солнца следует смотреть на северо-запад, где созвездие Дракона будет находиться высоко в небе. Созвездие Дракона можно найти примерно в 30 градусах над Большой Медведицей, также известной как Большая Медведица. Кроме того, в это время Луна будет освещена менее чем на 20%, что обеспечит темное небо, идеально подходящее для наблюдения за метеорами.

Для получения наилучших впечатлений рекомендуется найти темное место, свободное от светового загрязнения, поставить удобное кресло и дать глазам достаточно времени, чтобы привыкнуть к темноте. Это повысит вашу способность видеть метеоры, проносящиеся по ночному небу.

Итак, соберите своих близких в этот День Благодарения и насладитесь небесным зрелищем метеорного потока Дракониды в Онтарио. Это наверняка будет поистине впечатляющий опыт.

источники:

– Космос.com