Расцвет астротуризма: взгляд на астрономические события и путешествия

Недавнее исследование показало, что из-за светового загрязнения 80% американцев и одна треть населения мира больше не могут видеть Млечный Путь из своих домов. Это вызвало растущий интерес к астротуризму, когда люди путешествуют в национальные парки, обсерватории и другие места темного неба, чтобы стать свидетелями астрономических событий.

Астрономические события, такие как солнечные затмения и метеоритные дожди, являются главной достопримечательностью астротуристов. Солнечные затмения происходят, когда новолуние ненадолго закрывает Солнце, при этом полные затмения являются наиболее зрелищными и позволяют зрителям стать свидетелями солнечной короны. Существуют также кольцевые затмения, когда Луна не покрывает весь солнечный диск, и частичные затмения, когда закрывается только часть солнечного диска.

Метеоритные дожди — еще одно популярное явление среди астротуристов. Они происходят, когда орбита Земли пересекается с пылью, оставленной кометой, в результате чего появляются падающие звезды. Самыми известными метеорными потоками являются Персеиды, Геминиды и Лириды, названные в честь созвездий, из которых они, по-видимому, исходят.

При планировании астротуризма следует учитывать несколько факторов. Фаза луны имеет решающее значение: условия для наблюдения за звездами лучше всего во время новолуния, когда луна находится ниже горизонта. Погода также играет важную роль, поскольку ясное небо необходимо для оптимального просмотра. Также важно найти места темного неба вдали от светового загрязнения, что можно определить с помощью карт светового загрязнения, таких как шкала темного неба Бортла.

Астротуризм предоставляет энтузиастам уникальную возможность воочию стать свидетелями небесных событий и прикоснуться к чудесам Вселенной. Ожидается, что с появлением на горизонте многочисленных затмений и метеорных дождей интерес к астротуризму будет только расти.

источники:

– Исследование: 80% американцев и треть населения планеты не могут увидеть Млечный Путь из-за светового загрязнения

-cnn.com