Огненное кольцо: кольцевое солнечное затмение в Альбукерке, Нью-Мексико

Кольцевое солнечное затмение, также известное как «огненное кольцо», — это потрясающее небесное событие, которое происходит, когда Земля, Луна и Солнце идеально выравниваются. В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна находится на самом близком расстоянии от Земли, во время кольцевого затмения Луна находится рядом или в самой дальней точке от Земли. В результате вокруг затемненной луны образуется яркое кольцо солнечного света.

14 октября редкое кольцевое солнечное затмение будет видно на большей части запада США, от Орегона до Техаса. Во время пикового просмотра более 90% Солнца будет закрыто Луной. Чтобы стать свидетелем огненного кольца, нужно расположиться на пути затмения шириной 116 миль.

Альбукерке, штат Нью-Мексико, является удобным местом для наблюдения за этим небесным явлением. Затмение начнется в Альбукерке в 9:13 по московскому времени и достигнет кольцевой формы в 10:36. После этого луна будет постепенно удаляться от Солнца, и небо начнет светлеть.

Чтобы улучшить впечатления от просмотра, Университет Нью-Мексико проводит празднование «Зачарованного затмения 2023» на Джонсон-Филд. Это мероприятие начнется в 8:30 утра и предоставит солнечные очки, карты и телескопы для безопасного наблюдения за затмением. Важно отметить, что тем, кто планирует сфотографировать затмение, понадобится солнечный фильтр для своих камер, чтобы защитить глаза и оборудование.

Празднование Enchanted Eclipse 2023 завершится в 12:09, что позволит участникам в полной мере насладиться этим впечатляющим событием.

Для получения дополнительной информации о кольцевом солнечном затмении и праздновании Волшебного затмения 2023 года в Альбукерке посетите сайт www.eclipse.unm.edu.

Определения:

– Кольцевое солнечное затмение: затмение, которое происходит, когда Луна находится близко или в самой дальней точке от Земли, в результате чего яркое кольцо солнечного света окружает затемненную Луну.

– Полное солнечное затмение: затмение, которое происходит, когда Луна находится на самом близком расстоянии от Земли, полностью закрывая солнце и создавая временную темноту.

Источник: фотография Дэйва Гибсона и сайт www.eclipse.unm.edu.