Начало революции в пожарной безопасности: группа Sparx Holdings близка к завершению создания интеллектуальной спринклерной системы

Sparx Holdings Group, Inc. добилась значительного прогресса в завершении своей революционной интеллектуальной спринклерной системы Sparx™. Эта система включает в себя концентратор, который собирает важную информацию от блоков датчиков и активации, установленных на каждом спринклере системы.

Интеллектуальная спринклерная система Sparx™ призвана повысить пожарную безопасность путем сбора данных о таких факторах, как тепло, уровень углекислого газа, наличие пламени и содержание дыма. Обладая этой информацией, хаб может открыть традиционные спринклеры пожара, интегрированные с технологией активации Sparx Holdings Group, для более эффективного тушения пожара.

В настоящее время Sparx Holdings Group занимается разработкой собственного программного обеспечения для хаба. Это программное обеспечение обеспечит бесперебойную связь с несколькими блоками датчиков и активации и предоставит пользователям информацию о любых сигналах тревоги в системе.

Сам концентратор имеет изящный дизайн с сенсорным экраном, который можно устанавливать на стены или плоские поверхности. Он предоставит пользователям важную информацию о состоянии и состоянии интеллектуальной спринклерной системы Sparx™, а также оповещения и другие соответствующие данные.

Sparx Holdings Group считает, что ее интеллектуальная спринклерная система будет особенно полезна для коммерческих помещений с уникальными проблемами пожарной безопасности, такими как высокие потолки, плотно упакованные складские помещения и хранение легковоспламеняющихся товаров.

Комплексная интеллектуальная спринклерная система Sparx™ в настоящее время находится на стадии бета-тестирования и, как ожидается, будет полностью запущена в эксплуатацию в ближайшие месяцы. Sparx Holdings Group уверена, что ее инновационная система найдет широкое распространение на рынке.

Источник: ACCESSWIRE через QuoteMedia.