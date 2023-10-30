Arkadia Space получила стартовое финансирование в размере 3 миллионов долларов США для инноваций в двигательных системах

Испанская компания Arkadia Space успешно привлекла начальное финансирование в размере 3 миллионов долларов США для поддержки разработки своих новаторских экологически чистых двигательных установок для космических кораблей. Раунд финансирования, подписка на который была превышена, возглавила Draper B1, известная испанская фирма венчурного капитала, входящая в состав американской Draper Venture Network. Кроме того, в раунде также принял участие Expansion Ventures, европейский венчурный фонд, специализирующийся на стартапах в области космической и воздушной мобильности.

Помимо этих известных инвесторов, Arkadia Space получила поддержку от инвесторов-ангелов, в том числе Педро Дуке, бывшего испанского астронавта и министра науки, а также Антуана де Шасси, основателя Loft Orbital. И Дюке, и Часси будут консультантами компании, используя свой бесценный опыт и обширные связи в космической отрасли. Франко Карсия, генеральный директор и соучредитель Arkadia Space, выразил благодарность за поддержку со стороны этих известных инвесторов, подчеркнув важную роль, которую они будут играть в развитии компании.

Благодаря этому вливанию средств Arkadia Space планирует расширить свои мощности и рабочую силу в городе Кастельон, Испания. Кроме того, компания стремится ускорить разработку своего гиперголического двухкомпонентного двигателя космического корабля. В настоящее время Arkadia Space завершает разработку небольшого монотопливного двигателя с тягой в пять ньютонов. Компания рассчитывает начать продавать этот двигатель в 2024 году, а демонстрационный полет намечен на конец следующего года.

Arkadia Space, основанная в 2020 году группой бывших членов двигательной команды PLD Space, стремится произвести революцию в космических двигательных системах за счет использования экологически чистого топлива. Эти пропелленты, такие как перекись водорода и запатентованное топливо, предлагают более безопасную и экологичную альтернативу традиционно используемому гидразину. Несмотря на свои выдающиеся характеристики, гидразин представляет собой проблему в обращении и сталкивается с растущими нормативными ограничениями.

Успешный раунд начального финансирования не только подтверждает рыночный потенциал Arkadia Space, но и подтверждает растущую зрелость испанского сектора космических технологий. Ракель Берналь, управляющий партнер и директор по инвестициям Draper B1, высоко оценила замечательную работу компании и стратегическое партнерство, подчеркнув прогресс, который это означает для испанской отрасли космических технологий.

Вопросы и ответы:

1. Что такое Аркадия Спейс?

Arkadia Space — испанская компания, занимающаяся разработкой экологически чистых двигательных установок для космических кораблей. Они стремятся предоставить инновационные и экологически чистые альтернативы традиционным топливам.

2. Какой объем финансирования недавно получила компания Arkadia Space?

Arkadia Space успешно привлекла 3 миллиона долларов начального финансирования для разработки своей двигательной системы.

3. Кто руководил раундом начального финансирования?

Раунд финансирования возглавлял испанская венчурная фирма Draper B1, а также включал вклады европейского венчурного фонда Expansion Ventures.

4. Кто являются известными консультантами Arkadia Space?

Педро Дуке, бывший испанский астронавт и министр науки, и Антуан де Шасси, основатель Loft Orbital, являются советниками компании.