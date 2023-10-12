SpaceX расширяет веб-сайт Starlink, чтобы продемонстрировать будущую сотовую связь

SpaceX добивается успехов в расширении своего веб-сайта Starlink, чтобы подчеркнуть будущую услугу сотовой связи, которая будет работать на основе спутниковой сети. Новый раздел под названием «Starlink Direct to Cell» призван обеспечить беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным для телефонов LTE по всему миру. Хотя текстовые возможности планируется выпустить в 2024 году, ожидается, что возможности передачи голоса и данных появятся в 2025 году. Кроме того, на веб-сайте Starlink упоминается потенциал поддержки Интернета вещей (IoT) к тому же году.

Одним из ключевых преимуществ системы прямой связи Starlink является ее совместимость с существующими телефонами LTE, устраняющая необходимость в дополнительном оборудовании, прошивках или специализированных приложениях. Технология, лежащая в основе этой системы, основана на усовершенствованном модеме eNodeB, который действует как мобильная вышка в космосе. Также возможна сетевая интеграция, аналогичная интеграции со стандартным партнером по роумингу.

Стоит отметить, что планы Starlink по запуску сотовой связи предполагают сотрудничество с американским оператором связи T-Mobile, как было объявлено ранее. Однако SpaceX должна сначала получить разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) и сотрудничать с Канадской комиссией по радио, телевидению и телекоммуникациям (CRTC), чтобы работать в Канаде.

Важным событием для SpaceX в Канаде является партнерство с Rogers, целью которого является обеспечение доступа к экстренным службам в районах с ограниченным покрытием. Эту возможность планируется ввести в 2024 году, что соответствует срокам, представленным на веб-сайте Starlink.

Экспансия SpaceX в индустрию сотовых услуг демонстрирует ее намерение конкурировать с существующими поставщиками услуг спутниковой сотовой связи, такими как Globalstar, которые в настоящее время поддерживают Apple Emergency SOS через спутник.

источники:

– Старлинк

- PCMag

Определения:

– LTE: Long-Term Evolution, стандарт беспроводной широкополосной связи для мобильных устройств.

– Интернет вещей (IoT): относится к подключению повседневных объектов к Интернету, что позволяет им отправлять и получать данные.

– eNodeB: расширенный узел B, компонент базовой станции системы долгосрочного развития (LTE).

– Федеральная комиссия по связи (FCC): независимое агентство правительства США, отвечающее за регулирование межгосударственных и международных коммуникаций.

– Канадская комиссия по радио, телевидению и телекоммуникациям (CRTC): административный трибунал, который регулирует и контролирует канадское радиовещание и телекоммуникации.