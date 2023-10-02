SpaceX удаляет список ожидания для Starlink в США и предлагает немедленную подписку

SpaceX объявила, что устранила список ожидания для своей системы спутникового интернета Starlink в США. Это означает, что заинтересованные клиенты теперь могут подписаться на немедленный доступ без необходимости ждать. Компания объясняет это достижение улучшенной пропускной способностью спутников Starlink второго поколения, которые предлагают в четыре раза большую пропускную способность, чем первое поколение. В результате Starlink теперь доступен по всей стране.

Ранее доступ к системе спутникового Интернета SpaceX был ограничен в некоторых частях США из-за высокого спроса. Потенциальным клиентам приходилось ждать неделями или месяцами, чтобы получить доступ, в то время как существующие абоненты сталкивались с проблемами перегрузки сети, которые могли замедлить скорость интернета. Однако SpaceX работает над расширением возможностей Starlink за счет запуска дополнительных спутников, что постепенно смягчило ограничения доступа.

В понедельник последним оставшимся в списке ожидания лицам, преимущественно проживающим на юго-востоке США, наконец был предоставлен доступ. Это событие произошло вскоре после того, как SpaceX вывела на орбиту еще одну партию из 22 спутников Starlink, в результате чего общее количество спутников достигло 4,845, как подтвердил астроном Джонатан Макдауэлл.

Хотя список ожидания был удален, некоторые подписчики и даже сам Starlink сообщили о более низкой скорости, чем ожидалось. Однако спутники Starlink второго поколения не только предлагают увеличенную пропускную способность, но и обещают более высокую скорость интернета для наземных пользователей. Кроме того, SpaceX готовится представить тарелочное оборудование следующего поколения, которое, как ожидается, еще больше повысит производительность.

источники:

– [SpaceX](https://twitter.com/SpaceX/status/1576549769429934592)

– [PCMag](https://www.pcmag.com/news/spacex-removes-starlink-waitlist-across-us)