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Наука

SpaceX запускает 21 спутник Starlink, расширяя глобальную связь

ByРоберт Эндрю

Октябрь 9, 2023
SpaceX запускает 21 спутник Starlink, расширяя глобальную связь

SpaceX достигла еще одной важной вехи в своей продолжающейся миссии по революционному изменению глобальной связи. В ходе недавнего запуска компания успешно вывела 21 спутник Starlink на низкую околоземную орбиту с калифорнийской базы космических сил Ванденберг. Ракета Falcon 9 со спутниками взлетела рано утром 9 октября, очаровав энтузиастов космоса и технологий прямой трансляцией в аккаунтах SpaceX в социальных сетях.

Запуск продемонстрировал опыт SpaceX в освоении космоса: первая ступень Falcon 9 совершила безупречную вертикальную посадку на беспилотный корабль компании всего через несколько минут после старта. Это ознаменовало 14-й успешный запуск и посадку первой ступени Falcon 9, что подчеркивает приверженность SpaceX принципам многоразового использования и экономической эффективности в космических миссиях.

Развертывание 21 спутника Starlink еще больше расширяет мегагруппировку компании, которая сейчас состоит из более чем 4,800 действующих спутников. SpaceX стремится улучшить глобальную связь, предоставляя высокоскоростной доступ в Интернет в отдаленные и недостаточно обслуживаемые регионы по всему миру. С каждым успешным запуском и внедрением компания приносит преимущества Интернета большему количеству людей, сокращая цифровой разрыв и предоставляя сообществам доступ к цифровым технологиям.

Этот конкретный запуск изначально планировался как второй из двух последовательных миссий Starlink, но он был отложен на 24 часа из-за сильного ветра. Стремление SpaceX к безопасности и успеху миссии заставило компанию перенести запуск на более позднее время. Эта приверженность подчеркивает решимость компании обеспечить безопасную и надежную работу.

Достижения SpaceX в запуске и расширении своей группировки Starlink демонстрируют ее неустанное стремление к инновациям и ее стремление совершить революцию в глобальной связи. Благодаря достижениям в области технологий и доступу к Интернету SpaceX прокладывает путь к подключенному и цифровому будущему для людей во всем мире.

источники:
– StockByM | Айкст (изображение)
– SpaceX (информация)

By Роберт Эндрю

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