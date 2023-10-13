Миссия Psyche: исследование богатого металлами астероида

Инновационная миссия НАСА «Психея» официально стартовала: космический корабль «Психея» отправился в шестилетнее путешествие для изучения и исследования одноименного богатого металлами астероида. Это первый случай, когда НАСА использовало ракету Falcon Heavy компании SpaceX для запуска научной миссии.

Falcon Heavy успешно взлетел из Космического центра НАСА Кеннеди в 10:19 по восточному стандартному времени. После запуска космический корабль «Психея» отделился от верхней ступени ракеты, и незадолго до полудня инженеры НАСА установили с ним связь.

Космический корабль «Психея» преодолеет расстояние в 2.2 миллиарда миль в течение следующих шести лет, стремясь достичь богатого металлами астероида, расположенного в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Прежде чем достичь пункта назначения, космический корабль проведет демонстрацию технологий, известную как эксперимент по оптической связи в глубоком космосе. В случае успеха это будет первое испытание оптической связи за пределами системы Земля-Луна.

По прибытии на астероид Психея проведет на его орбите около 26 месяцев, что позволит ученым впервые изучить космический объект с металлической поверхностью. Космический корабль будет делать мультиспектральные изображения, создавать карты поверхности и изучать химический и минеральный состав астероида. Он оснащен различными приборами, в том числе радиоантенной и спектрометром для анализа гравитационного поля астероида и частиц высоких энергий.

Программа стартовых услуг НАСА выбрала Falcon Heavy в качестве ракеты-носителя для миссии Psyche из-за его обширной истории полетов. Сертификация миссии «Категория 3» позволяет Falcon Heavy выполнять критически важные миссии, такие как Psyche. В будущем НАСА планирует использовать Falcon Heavy для других важных миссий, включая миссию Europa Clipper и запуск геостационарного метеорологического спутника.

Контракт на запуск между НАСА и SpaceX составляет примерно 131 миллион долларов, при этом общая стоимость миссии, как ожидается, составит более 1.2 миллиарда долларов.

Источники: НАСА, SpaceX.