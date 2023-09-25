SpaceX успешно запустила на орбиту 21 спутник Starlink

SpaceX успешно вывела на орбиту группу из 21 спутника Starlink на борту ракеты Falcon 9. Запуск состоялся на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии, а ракета Falcon 9 стартовала в 4:48 утра по восточному времени. SpaceX транслировала запуск в прямом эфире на X (ранее Twitter) за пять минут до старта.

Этот запуск произошел вскоре после еще одной миссии Starlink с космического побережья Флориды и стал 17-м полетом повторно использованной первой ступени Falcon 9. Это важно, поскольку оно соответствует предыдущему рекорду SpaceX по возможности повторного использования.

Starlink — это амбициозная интернет-мегагруппировка SpaceX, которая в настоящее время насчитывает более 4,750 действующих спутников на низкой околоземной орбите (LEO). Компания планирует существенное расширение в будущем.

Первая ступень Falcon 9 благополучно вернулась на Землю, совершив точную посадку на беспилотный корабль SpaceX в море. Эта конкретная первая ступень Falcon 9 уже совершила шесть запусков и посадок.

Примерно через 62.5 минуты после запуска 21 спутник Starlink был развернут на назначенные позиции на низкой околоземной орбите (НОО).

Этот успешный запуск и развертывание большего количества спутников Starlink еще раз демонстрирует приверженность SpaceX созданию глобальной интернет-сети. С каждой успешной миссией компания приближается к своей цели — обеспечению высокоскоростного и надежного доступа в Интернет даже в самых отдаленных регионах мира.

Источник: Space.com (URL удален)

Определения:

1. Ракета Falcon 9: двухступенчатая орбитальная ракета-носитель, разработанная SpaceX для доставки полезных грузов в космос.

2. Спутники Starlink: спутники, запущенные SpaceX в рамках плана по обеспечению всемирного интернет-покрытия.

3. Низкая околоземная орбита (НОО): область космоса, расположенная примерно на высоте от 160 до 2,000 километров над поверхностью Земли.

источники:

Space.com (URL-адрес удален)