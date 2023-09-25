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Наука

SpaceX успешно запустила на орбиту 21 спутник Starlink

ByВики Ставропулу

сентябрь 25, 2023
SpaceX успешно запустила на орбиту 21 спутник Starlink

SpaceX успешно вывела на орбиту группу из 21 спутника Starlink на борту ракеты Falcon 9. Запуск состоялся на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии, а ракета Falcon 9 стартовала в 4:48 утра по восточному времени. SpaceX транслировала запуск в прямом эфире на X (ранее Twitter) за пять минут до старта.

Этот запуск произошел вскоре после еще одной миссии Starlink с космического побережья Флориды и стал 17-м полетом повторно использованной первой ступени Falcon 9. Это важно, поскольку оно соответствует предыдущему рекорду SpaceX по возможности повторного использования.

Starlink — это амбициозная интернет-мегагруппировка SpaceX, которая в настоящее время насчитывает более 4,750 действующих спутников на низкой околоземной орбите (LEO). Компания планирует существенное расширение в будущем.

Первая ступень Falcon 9 благополучно вернулась на Землю, совершив точную посадку на беспилотный корабль SpaceX в море. Эта конкретная первая ступень Falcon 9 уже совершила шесть запусков и посадок.

Примерно через 62.5 минуты после запуска 21 спутник Starlink был развернут на назначенные позиции на низкой околоземной орбите (НОО).

Этот успешный запуск и развертывание большего количества спутников Starlink еще раз демонстрирует приверженность SpaceX созданию глобальной интернет-сети. С каждой успешной миссией компания приближается к своей цели — обеспечению высокоскоростного и надежного доступа в Интернет даже в самых отдаленных регионах мира.

Источник: Space.com (URL удален)

Определения:
1. Ракета Falcon 9: двухступенчатая орбитальная ракета-носитель, разработанная SpaceX для доставки полезных грузов в космос.
2. Спутники Starlink: спутники, запущенные SpaceX в рамках плана по обеспечению всемирного интернет-покрытия.
3. Низкая околоземная орбита (НОО): область космоса, расположенная примерно на высоте от 160 до 2,000 километров над поверхностью Земли.

источники:
Space.com (URL-адрес удален)

By Вики Ставропулу

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