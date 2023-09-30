Аккредитация СМИ открыта для коммерческой миссии SpaceX по доставке грузов на Международную космическую станцию

Аккредитация СМИ открыта для предстоящей коммерческой миссии SpaceX по доставке грузов на Международную космическую станцию ​​(МКС). Миссия, запланированная на 1 ноября, предполагает запуск грузового космического корабля SpaceX Dragon на ракете Falcon 9 со стартового комплекса 39А в Космическом центре НАСА имени Кеннеди во Флориде.

Заинтересованные граждане США могут подать заявку на аккредитацию СМИ, отправив свои запросы онлайн через веб-сайт аккредитации СМИ НАСА. Крайний срок подачи заявок — 18 октября. После одобрения уполномоченные СМИ получат электронное письмо с подтверждением. По любым вопросам или особым логистическим потребностям обращайтесь по адресу [электронная почта защищена]. По общим вопросам обращайтесь в отдел новостей Кеннеди по телефону 321-867-2468.

Во время этой миссии по пополнению запасов космический корабль «Дракон» будет перевозить различные научные исследования, продовольствие, припасы и оборудование для экипажа МКС. Один известный исследовательский проект будет изучать атмосферные гравитационные волны и их влияние на поток энергии через верхние слои атмосферы и космос Земли. Еще один эксперимент проверит высокоскоростную лазерную связь между космической станцией и Землей, дополнив систему двусторонней лазерной ретрансляции НАСА.

Европейское космическое агентство (ЕКА) также примет участие в миссии с такими исследованиями, как «Аквамембрана-3», которая тестирует фильтрацию воды с использованием природных белков, и «Plant Habitat-06», которая оценивает влияние космического полета на защитные реакции растений.

Эти коммерческие миссии по пополнению запасов жизненно важны для способности НАСА проводить исследования на борту МКС. Они способствуют развитию технологий, медицинских методов лечения и продуктов, улучшающих жизнь на Земле. Национальная лаборатория Международной космической станции позволяет не только НАСА, но и другим правительственным учреждениям США, частному бизнесу, академическим и исследовательским учреждениям проводить исследования в области микрогравитации.

МКС, постоянно занятая людьми с ноября 2000 года, служит важнейшей платформой для научных исследований и освоения космоса. Он играет важную роль в будущих миссиях НАСА, включая цель программы «Артемида» — вернуться на Луну и, в конечном итоге, исследовать Марс.

Для получения дополнительной информации о коммерческих миссиях по снабжению посетите веб-сайт НАСА.

источники:

- НАСА