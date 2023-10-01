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Наука

НАСА выбирает SpaceX для миссии Smallsat по изучению космической погоды

ByВики Ставропулу

Октябрь 1, 2023
НАСА выбирает SpaceX для миссии Smallsat по изучению космической погоды

НАСА заключило с SpaceX контракт на запуск спутников Tandem Reconnection и Cusp Electrodynamics Reconnaissance (TRACERS). Эти небольшие спутники будут изучать космическую погоду и магнитосферу с низкой околоземной орбиты в рамках совместной миссии в 2025 году.

Миссия TRACERS была выбрана НАСА в 2019 году в качестве гелиофизической миссии Small Explorer. Его максимальный бюджет составляет 115 миллионов долларов, и изначально его планировалось запустить вместе с другой миссией. Однако недавно НАСА объявило, что в 9 году оно разделит поездку на ракете SpaceX Falcon 2025 с другой миссией агентства под названием PUNCH.

Конкретные детали запуска TRACERS, такие как дата запуска и стоимость, НАСА не разглашает. Однако ожидается, что он станет основной полезной нагрузкой совместного полета на солнечно-синхронную орбиту, запланированного не ранее апреля 2025 года.

Выйдя на орбиту, два космических корабля TRACERS неоднократно пересекают полярный выступ магнитосферы Земли. В этой области происходит магнитное пересоединение между солнечным ветром и магнитосферой Земли. Изучая эти взаимодействия, ученые надеются лучше понять космическую погоду и ее влияние на Землю.

Миссию TRACERS возглавляет Дэвид Майлз из Университета Айовы, который вступил в должность после смерти Крейга Клетцинга. Спутники будут использоваться для сбора ценных данных, которые будут способствовать нашему пониманию космической погоды и ее воздействия на технологические системы на Земле.

Источник: SpaceNews, НАСА.

By Вики Ставропулу

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