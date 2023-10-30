SpaceX продолжает расширение спутниковой сети Starlink с последним запуском

SpaceX ускоряет усилия по расширению своей спутниковой сети Starlink, планируя запуск новой партии спутников. После успешного запуска 22 спутников Starlink в воскресенье, 29 октября, компания теперь готовится к еще одной миссии в понедельник, 30 октября.

Предстоящий запуск, который планируется провести на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, будет включать ракету Falcon 9 с 23 спутниками Starlink. Окно запуска откроется в 7:20 по восточному времени, при этом несколько возможностей резервного копирования будут доступны до 10:22 по восточному времени.

Этот запуск примечателен тем, что он знаменует собой восьмой полет ракеты-носителя первой ступени. Этот ускоритель, который ранее поддерживал различные миссии, включая Crew-5, GPS III Space Vehicle 06, Inmarsat I6-F2, CRS-28, Intelsat G-37 и две миссии Starlink, представляет собой значительное достижение для SpaceX с точки зрения возможности повторного использования. Ожидается, что после отделения первой ступени она приземлится на дрон-корабль «Просто прочитай инструкции», расположенный в Атлантическом океане.

Для тех, кто хочет стать свидетелем запуска, SpaceX проведет прямую трансляцию миссии Starlink на своем официальном сайте. Интернет-трансляция будет доступна на X @SpaceX примерно за пять минут до старта.

Запуская подряд миссии Falcon 9 для развертывания спутников Starlink, SpaceX добивается существенного прогресса в достижении своей конечной цели — обеспечения глобальной связи в отдаленных и недостаточно обслуживаемых регионах. Эти постоянные усилия подчеркивают стремление компании расширить доступ к высокоскоростным интернет-услугам по всему миру.

FAQ

1. Какова цель спутниковой сети Starlink?

Спутниковая сеть Starlink призвана обеспечить глобальную связь, предлагая высокоскоростной доступ в Интернет в отдаленные и недостаточно обслуживаемые регионы по всему миру.

2. Сколько спутников Starlink будет запущено в рамках предстоящей миссии?

Предстоящая миссия будет включать запуск 23 спутников Starlink.

3. Где приземлится ракета-носитель первой ступени после отделения?

Ожидается, что после разделения ступеней ракета-носитель первой ступени приземлится на дрон-корабль «Просто прочтите инструкции», расположенный в Атлантическом океане.

4. Могу ли я посмотреть миссию Starlink в прямом эфире?

Да, SpaceX проведет прямую трансляцию миссии Starlink на своем официальном сайте. Интернет-трансляция будет доступна примерно за пять минут до старта.