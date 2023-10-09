SpaceX откладывает запуск спутников Starlink

SpaceX отложила запуск 22 спутников Starlink с космической станции на мысе Канаверал. По сообщениям, часы обратного отсчета были остановлены во время запуска Falcon 9 в воскресенье вечером. Задержка была связана с сильным ветром, из-за которого SpaceX отказалась от запуска. Компания запланировала следующую возможность запуска в понедельник вечером в 8:42.

Starlink — это спутниковая группировка, создаваемая SpaceX для обеспечения глобального широкополосного доступа в Интернет. Группировка будет состоять из тысяч небольших спутников массового производства на низкой околоземной орбите, работающих в сочетании с наземными приемопередатчиками. К ноябрю 2022 года SpaceX развернула 1,324 спутника из запланированной группировки в 4,409. Кроме того, SpaceX планирует запустить еще 12,000 XNUMX спутников в три дополнительных этапа, чтобы завершить создание большой сети группировок спутников.

Эта задержка с запуском спутников Starlink может повлиять на планы SpaceX обеспечить широкое интернет-покрытие. Поскольку компания продолжает работать над развертыванием и расширением своей спутниковой группировки, задержки с запуском могут помешать прогрессу в предоставлении глобальных услуг широкополосной связи.

источники:

– https://www.axios.com/spacex-delays-starlink-satellite-launch-73c9a3a2-649e-43d1-af0f-8ad7f3acabfb.html

– https://en.wikipedia.org/wiki/Starlink_(satellite_constellation)