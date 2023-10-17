SpaceX Falcon 9 собирается запустить 22 спутника Starlink

Ракета SpaceX Falcon 9 сегодня планирует вывести на орбиту 22 интернет-спутника Starlink с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск запланирован на 5:20 по восточному времени, при необходимости будет доступно несколько возможностей резервного копирования. Желающие могут наблюдать за запуском в прямом эфире через аккаунт SpaceX X (ранее известный как Twitter).

Первая ступень ракеты Falcon 9, которая ранее совершила 16 полетов, вернется на Землю и приземлится на дрон-корабль «Просто прочтите инструкции» примерно через 8.5 минут после запуска. Этот запуск будет на один полет меньше рекорда повторного использования компании, который был установлен только в прошлом месяце.

Примерно через 65 минут после запуска разгонный блок Falcon 9 выведет в космос 22 спутника Starlink. SpaceX быстро расширяет свою мегагруппировку Starlink: только в 70 году было запущено более 2023 орбитальных миссий. В настоящее время на орбите находится около 4,900 действующих спутников Starlink, и этот запуск будет способствовать дальнейшему росту созвездия.

Starlink предоставляет интернет-услуги клиентам по всему миру, передавая сигналы из спутниковой сети на наземные приемники. Добавляя в группировку больше спутников, SpaceX стремится расширить покрытие и улучшить подключение к Интернету во всем мире.

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