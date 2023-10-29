Новая эра в подключении к Интернету: SpaceX запускает 23 спутника Starlink

В рамках захватывающей разработки в области глобального подключения к Интернету SpaceX готовится вывести на орбиту 23 спутника Starlink сегодня вечером. Это будет вторая за день миссия ракеты Falcon 9, запуск которой запланирован с космодрома мыса Канаверал во Флориде в 7:45 по восточному времени. Однако в случае каких-либо задержек с 8:17 до 10:47 по восточному времени доступно семь возможностей резервного копирования.

В отличие от традиционных интернет-провайдеров, Starlink является частью амбициозного проекта SpaceX по созданию мегасозвездия, целью которого является предоставление доступных и высокоскоростных интернет-услуг по всему миру. Созвездие состоит из тысяч небольших спутников, которые работают вместе, обеспечивая подключение к Интернету, особенно в недостаточно обслуживаемых районах. На сегодняшний день развернуто более 5,000 спутников, SpaceX планирует запустить еще больше. В настоящее время у них есть разрешение на развертывание 12,000 30,000 спутников, и они подали заявку на запуск еще XNUMX XNUMX.

Первая ступень Falcon 9, которая ранее выполнила семь успешных запусков и приземлений, попытается еще раз вертикально приземлиться на дрон-корабль под названием «Недостаток гравитации». Ожидается, что приземление произойдет примерно через 8.5 минут после старта в Атлантическом океане.

Если все пойдет по плану, 23 спутника Starlink будут выведены на низкую околоземную орбиту примерно через 65.5 минут после старта. Это развертывание будет способствовать расширению созвездия, позволяя большему количеству людей во всем мире получить доступ к надежным интернет-соединениям для различных целей, включая образование, общение и предпринимательство.

Чтобы стать свидетелями этого знаменательного события, зрители могут подключиться к официальному аккаунту SpaceX на X (ранее известном как Twitter). Прямая трансляция начнется примерно за пять минут до старта, что позволит увидеть технологическое чудо развертывания спутников и приземления ракеты в первом ряду.

Вопросы и ответы:

В: Что такое Старлинк?

Ответ: Starlink — это мегасозвездие небольших спутников, развернутое SpaceX для обеспечения глобального подключения к Интернету.

Вопрос: Сколько спутников Starlink запустила SpaceX?

Ответ: На сегодняшний день SpaceX запустила на низкую околоземную орбиту более 5,000 спутников Starlink.

Вопрос: Какова цель вертикальной посадки ракеты Falcon 9?

Ответ: Вертикальная посадка первой ступени Falcon 9 обеспечивает возможность повторного использования, что снижает стоимость космических полетов.

Вопрос: Как я могу наблюдать за развертыванием спутника Starlink и приземлением ракеты?

Ответ: Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальном аккаунте SpaceX на X (ранее известном как Twitter). Трансляция начнется примерно за пять минут до старта.