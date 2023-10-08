SpaceX запустит еще 22 спутника Starlink в космическом полете Doubleheader

SpaceX готовится к двойному космическому полету, поскольку готовится к запуску еще 22 своих интернет-спутников Starlink. Первый этап этого даблхедера должен состояться сегодня вечером, 8 октября, когда ракета Falcon 9 должна стартовать со станции космических сил на мысе Канаверал в 9:06 по восточному времени. Для запуска также доступны четыре возможности резервного копирования.

За запуском и миссией можно следить в прямом эфире через аккаунт SpaceX на X (ранее Twitter), причем освещение начнется за пять минут до старта. Если все пойдет по плану, первая ступень Falcon 9 вернется на Землю и вертикально приземлится на беспилотный корабль SpaceX «Недостаток гравитации» примерно через 8.5 минут после запуска. Эта конкретная первая ступень Falcon 9 уже совершила 14 взлетов и посадок, включая отправку астронавтов на Международную космическую станцию ​​для НАСА.

Примерно через 65 минут после запуска 22 спутника Starlink будут выведены с верхней ступени Falcon 9 на низкую околоземную орбиту. После этого запуска в 3:23 утра по восточному времени состоится еще одна миссия Starlink с западного побережья. Это будут 71-й и 72-й орбитальные запуски в этом году для SpaceX, большинство из которых будут посвящены расширению мегагруппировки Starlink.

Мегагруппировка Starlink в настоящее время состоит из более чем 4,830 действующих спутников и ориентирована на предоставление доступа в Интернет в недостаточно обслуживаемые районы по всему миру. SpaceX продолжает добиваться успехов в области спутникового подключения к Интернету, и предстоящие запуски еще больше способствуют достижению их амбициозных целей.

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Источник: Space.com – «SpaceX сегодня вечером запустит еще 22 спутника Starlink на рекордной бывшей в употреблении ракете»