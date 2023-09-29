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Наука

Ракета SpaceX Falcon 9 выведет на орбиту 22 спутника Starlink

ByГабриэль Бота

сентябрь 29, 2023
Ракета SpaceX Falcon 9 выведет на орбиту 22 спутника Starlink

Ракета SpaceX Falcon 9 будет запущена с космического побережья Флориды и доставит на орбиту 22 спутника Starlink. Запуск планируется провести со станции космических сил на мысе Канаверал в 6:39 по восточному времени (2239:XNUMX по Гринвичу). Желающие могут посмотреть прямую трансляцию через аккаунт SpaceX на X (ранее Twitter), причем трансляция начнется за пять минут до старта.

После старта, если все пойдет по плану, первая ступень Falcon 9 вернется на Землю для вертикальной посадки на беспилотный корабль SpaceX в море примерно через 8.5 минут после запуска. Это будет 10-й старт и приземление первой ступени Falcon 9. Рекорд по повторному использованию ракет на данный момент составляет 17 полетов, причем они принадлежат двум разным ускорителям.

22 спутника Starlink будут развернуты с верхней ступени Falcon 9 на низкую околоземную орбиту (LEO) примерно через 65 минут после запуска. Эта миссия станет 69-м орбитальным запуском SpaceX в 2023 году, и около 60% этих полетов будут посвящены расширению сети Starlink.

Мегагруппировка Starlink компании SpaceX в настоящее время состоит из почти 4,800 действующих спутников, и в будущем это число будет продолжать расти. SpaceX было предоставлено разрешение на развертывание 12,000 30,000 спутников на околоземной орбите, и они подали заявку на получение еще XNUMX XNUMX.

Запуск этих 22 спутников Starlink будет способствовать постоянным усилиям SpaceX по обеспечению глобального широкополосного покрытия. С каждым запуском сеть Starlink растет, приближая нас к миру, где доступ в Интернет доступен в любом уголке планеты.

источники:
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By Габриэль Бота

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