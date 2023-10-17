SpaceX собирается запустить 22 спутника Starlink для увеличения спутниковой группировки

Спутниковая группировка SpaceX Starlink собирается получить значительную модернизацию после запуска 22 спутников из Флориды. Ракета Falcon 9 с 22 интернет-спутниками Starlink должна стартовать во вторник, 17 октября, в 5:20 по восточному времени с космодрома 40 (SLC-40) на станции космических сил на мысе Канаверал.

Этот конкретный запуск примечателен тем, что он знаменует собой 16-й полет первой ступени ракеты-носителя. Ракета-носитель ранее поддерживала такие миссии, как космический корабль GPS III 04, космический корабль GPS III 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8 и восемь миссий Starlink. Этот впечатляющий послужной список демонстрирует возможность повторного использования и надежность ракет SpaceX.

После разделения ступеней ракета-носитель первой ступени не будет выброшена, а вместо этого вернется на Землю. Он выполнит контролируемый спуск и в конечном итоге приземлится на дрон-корабль «Прочитайте инструкции», который будет расположен в Атлантическом океане. Эта попытка приземления и восстановления является свидетельством приверженности SpaceX устойчивому освоению космоса за счет повторного использования дорогих компонентов вместо того, чтобы выбрасывать их после однократного использования.

Для тех, кто заинтересован в наблюдении за ходом миссии, прямая трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале SpaceX @SpaceX примерно за пять минут до старта. Это предоставит зрителям место в первом ряду, чтобы стать свидетелями взлета ракеты Falcon 9, несущей спутники Starlink, и последующей посадки ракеты-носителя на беспилотный корабль в Атлантическом океане.

С каждым успешным запуском спутниковая группировка SpaceX Starlink продолжает расширяться, приближая глобальное высокоскоростное подключение к Интернету на один шаг ближе к реальности.

источники:

– SpaceX (Твиттер: @SpaceX)