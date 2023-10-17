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Наука

SpaceX собирается запустить 22 спутника Starlink для увеличения спутниковой группировки

ByВики Ставропулу

Октябрь 17, 2023
SpaceX собирается запустить 22 спутника Starlink для увеличения спутниковой группировки

Спутниковая группировка SpaceX Starlink собирается получить значительную модернизацию после запуска 22 спутников из Флориды. Ракета Falcon 9 с 22 интернет-спутниками Starlink должна стартовать во вторник, 17 октября, в 5:20 по восточному времени с космодрома 40 (SLC-40) на станции космических сил на мысе Канаверал.

Этот конкретный запуск примечателен тем, что он знаменует собой 16-й полет первой ступени ракеты-носителя. Ракета-носитель ранее поддерживала такие миссии, как космический корабль GPS III 04, космический корабль GPS III 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8 и восемь миссий Starlink. Этот впечатляющий послужной список демонстрирует возможность повторного использования и надежность ракет SpaceX.

После разделения ступеней ракета-носитель первой ступени не будет выброшена, а вместо этого вернется на Землю. Он выполнит контролируемый спуск и в конечном итоге приземлится на дрон-корабль «Прочитайте инструкции», который будет расположен в Атлантическом океане. Эта попытка приземления и восстановления является свидетельством приверженности SpaceX устойчивому освоению космоса за счет повторного использования дорогих компонентов вместо того, чтобы выбрасывать их после однократного использования.

Для тех, кто заинтересован в наблюдении за ходом миссии, прямая трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале SpaceX @SpaceX примерно за пять минут до старта. Это предоставит зрителям место в первом ряду, чтобы стать свидетелями взлета ракеты Falcon 9, несущей спутники Starlink, и последующей посадки ракеты-носителя на беспилотный корабль в Атлантическом океане.

С каждым успешным запуском спутниковая группировка SpaceX Starlink продолжает расширяться, приближая глобальное высокоскоростное подключение к Интернету на один шаг ближе к реальности.

источники:
– SpaceX (Твиттер: @SpaceX)

By Вики Ставропулу

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