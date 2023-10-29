SpaceX запустит 22 спутника Starlink в последовательных миссиях

SpaceX готовится запустить 22 интернет-спутника Starlink на орбиту из Калифорнии в воскресенье, что ознаменует начало напряженного дня для компании. Ракета Falcon 9 должна стартовать с калифорнийской базы космических сил Ванденберг ранним утром. Если запуск задерживается, доступны две возможности резервного копирования.

В отличие от традиционных запусков, SpaceX будет вести прямую трансляцию мероприятия в своей учетной записи в социальной сети, что позволит энтузиастам космоса наблюдать за происходящим в режиме реального времени. Трансляция начнется непосредственно перед стартом, предоставив зрителям возможность вблизи увидеть подъем ракеты в небо.

Оказавшись на орбите, первая ступень Falcon 9 вернется на Землю для вертикальной посадки на беспилотный корабль «Конечно, я все еще люблю тебя», расположенный в Тихом океане. Это станет седьмым успешным запуском и посадкой первой ступени ракеты, что подчеркнет впечатляющие возможности компании по многоразовому использованию.

Примерно через 62.5 минуты после старта 22 спутника Starlink будут развернуты с верхней ступени Falcon 9. Эти спутники являются частью амбициозной цели SpaceX по созданию широкополосной мегагруппировки под названием Starlink, целью которой является обеспечение высокоскоростного доступа в Интернет по всему миру. В настоящее время на низкой околоземной орбите находится около 4,900 действующих спутников Starlink, планируется развернуть до 12,000 XNUMX.

Этот запуск — только начало напряженного дня для SpaceX, поскольку они планируют провести еще одну миссию позже в тот же день. Вечером компания запустит еще 23 спутника Starlink со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Это демонстрирует быстрое расширение и прогресс мегасозвездия Starlink.

С каждым успешным запуском SpaceX приближает нас к миру, где высокоскоростной доступ в Интернет доступен каждому, независимо от того, где он находится. Поскольку компания продолжает расширять границы космических технологий, возможности глобальной связи и исследований расширяются.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое SpaceX?

SpaceX — частный американский производитель аэрокосмической продукции и космическая транспортная компания, основанная Илоном Маском.



Что такое спутники Starlink?

Спутники Starlink являются частью амбициозного проекта SpaceX по созданию глобальной широкополосной мегагруппировки, обеспечивающей доступ в Интернет в отдаленных районах.



Сколько существует действующих спутников Starlink?

В настоящее время на низкой околоземной орбите находится около 4,900 действующих спутников Starlink.



Какова цель Starlink?

Цель Starlink — предоставить высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру, преодолеть цифровой разрыв и объединить малообеспеченные сообщества.



Сколько спутников Starlink планирует разместить SpaceX?

SpaceX имеет разрешение на развертывание в общей сложности до 12,000 XNUMX спутников Starlink.



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