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SpaceX запустит 22 спутника Starlink во второй половине Doubleheader

ByРоберт Эндрю

Октябрь 8, 2023
SpaceX запустит 22 спутника Starlink во второй половине Doubleheader

SpaceX собирается запустить 22 своих широкополосных спутника Starlink во второй половине запуска. Запуск планируется провести на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии в понедельник утром, в 3:23 по восточному времени. Четыре возможности резервного копирования доступны с 4:14 утра по восточному времени до 7:46 утра по восточному времени. Ракета Falcon 9 выведет спутники на низкую околоземную орбиту.

Этот запуск последовал сразу за другим запуском Starlink, запланированным на вечер воскресенья с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Интернет-мегагруппировка компании Starlink в настоящее время имеет на орбите более 4,800 действующих спутников, и эти два запуска добавят это число.

Если все пойдет по плану, первая ступень Falcon 9 совершит вертикальную посадку в море на дрон-корабль SpaceX «Конечно, я все еще люблю тебя» примерно через 8.5 минут после запуска. Это будет 14-й раз, когда будет использована первая ступень Falcon 9. Он имеет успешный послужной список: одной из его предыдущих миссий был запуск космического корабля НАСА для испытания двойного перенаправления астероидов (DART) в сентябре 2022 года.

22 спутника Starlink будут выведены на низкую околоземную орбиту примерно через 62.5 минуты после запуска. SpaceX будет вести прямую трансляцию запуска на своем аккаунте в X (ранее известном как Twitter), начиная за пять минут до старта.

Источник: описание миссии SpaceX.

By Роберт Эндрю

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