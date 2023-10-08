SpaceX запустит 22 спутника Starlink во второй половине Doubleheader

SpaceX собирается запустить 22 своих широкополосных спутника Starlink во второй половине запуска. Запуск планируется провести на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии в понедельник утром, в 3:23 по восточному времени. Четыре возможности резервного копирования доступны с 4:14 утра по восточному времени до 7:46 утра по восточному времени. Ракета Falcon 9 выведет спутники на низкую околоземную орбиту.

Этот запуск последовал сразу за другим запуском Starlink, запланированным на вечер воскресенья с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Интернет-мегагруппировка компании Starlink в настоящее время имеет на орбите более 4,800 действующих спутников, и эти два запуска добавят это число.

Если все пойдет по плану, первая ступень Falcon 9 совершит вертикальную посадку в море на дрон-корабль SpaceX «Конечно, я все еще люблю тебя» примерно через 8.5 минут после запуска. Это будет 14-й раз, когда будет использована первая ступень Falcon 9. Он имеет успешный послужной список: одной из его предыдущих миссий был запуск космического корабля НАСА для испытания двойного перенаправления астероидов (DART) в сентябре 2022 года.

22 спутника Starlink будут выведены на низкую околоземную орбиту примерно через 62.5 минуты после запуска. SpaceX будет вести прямую трансляцию запуска на своем аккаунте в X (ранее известном как Twitter), начиная за пять минут до старта.

Источник: описание миссии SpaceX.