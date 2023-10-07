SpaceX запустит 21 спутник Starlink: 13-е повторное использование ракеты Falcon 9

SpaceX готовится к своей следующей миссии, которая состоится в понедельник утром на базе космических сил Ванденберг. Запуск, запланированный на 12:23, будет включать ракету Falcon 9, которая доставит 21 спутник Starlink на низкую околоземную орбиту.

Эта миссия особенно примечательна, поскольку она ознаменует 13-е повторное использование ракеты-носителя первой ступени ракеты Falcon 9. SpaceX является пионером концепции многоразового использования в космических путешествиях, успешно приземляя и повторно используя ускорители в предыдущих миссиях. Это достижение значительно снижает стоимость космических путешествий, делая их более экономически выгодными для будущих проектов.

Ожидается, что после отделения ступени ракета-носитель совершит точную посадку на дрон-корабль «Конечно, я все еще люблю тебя» в Тихом океане. Это впечатляющий результат, учитывая скорость и траекторию ракеты-носителя при ее спуске из космоса.

Одним из интересных аспектов этого запуска является отсутствие ожидаемого звукового удара в этом районе. Звуковые удары — это громкие ударные волны, вызванные самолетами или космическими кораблями, движущимися со скоростью, превышающей скорость звука. SpaceX активно работает над снижением воздействия звуковых ударов во время попыток приземления, чтобы свести к минимуму беспокойство жителей близлежащих районов. Это отражает их стремление быть хорошими соседями в сообществах, в которых они работают.

В случае возникновения каких-либо непредвиденных проблем возможности резервного запуска доступны с 1:14 до 3:46 утра понедельника. Это обеспечивает гибкость и гарантирует бесперебойное выполнение миссии.

Для тех, кто хочет стать свидетелем запуска, SpaceX проведет прямую интернет-трансляцию миссии. Интернет-трансляция будет доступна примерно за пять минут до старта, предлагая зрителям возможность пережить захватывающий момент, когда ракета Falcon 9 выводит спутники Starlink в космос.

Определения:

– Ракета Falcon 9: двухступенчатая орбитальная ракета-носитель, разработанная SpaceX, которая предназначена для транспортировки полезных грузов в космос и может приземляться и повторно использоваться.

– Спутники Starlink: группировка небольших спутников, разработанная SpaceX для глобального широкополосного доступа в Интернет.

источники:

– Оригинальная статья (исходная статья недоступна)

– SpaceX (https://www.spacex.com/)