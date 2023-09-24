Ракета SpaceX Falcon 9 запустит 21 спутник Starlink

SpaceX готовится к еще одному запуску, на этот раз отправив ракету Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракета доставит на низкую околоземную орбиту (НОО) 21 спутник Starlink. Запуск запланирован на раннее утро понедельника (25 сентября) в 3:23 утра по восточному времени (0723:12 по Гринвичу; 23:XNUMX по местному калифорнийскому времени).

Если все пойдет гладко, первая ступень Falcon 9 вернется на Землю и приземлится на дрон-корабль SpaceX примерно через 8.5 минут после запуска. Эта конкретная первая ступень была повторно использована и уже совершила пять успешных взлетов и посадок, что сделало ее шестой миссией для нее.

Ожидается, что развертывание спутников Starlink произойдет примерно через 62.5 минуты после запуска. Starlink — амбициозный проект SpaceX, направленный на создание глобального интернет-мегасозвездия. В настоящее время на НОО работает более 4,750 спутников, и SpaceX планирует продолжать расширять эту сеть в будущем.

Этот запуск состоялся вскоре после рекордного 17-го полета SpaceX повторно использованной первой ступени Falcon 9. Быстрое повторное использование ракет является значительным достижением SpaceX, демонстрирующим их приверженность экономически эффективному освоению космоса.

Чтобы посмотреть запуск в прямом эфире, вы можете подключиться к аккаунту SpaceX на X (ранее Twitter), трансляция которого начнется за пять минут до старта. Впереди захватывающие времена, поскольку SpaceX продолжает расширять границы космических технологий и строить свою сеть Starlink.

Определение: Низкая околоземная орбита (НОО) — это орбита вокруг Земли на высоте от 160 километров (99 миль) до 2,000 километров (1,200 миль).

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