SpaceX готовится к двум последовательным запускам спутников Starlink на своей ракете Falcon 9. Первый запуск запланирован на воскресенье, 8 октября, с космодрома 4 Восток (SLC-4E) на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии. 21 спутник Starlink будет развернут на низкую околоземную орбиту в 12:23 по тихоокеанскому времени.

Предстоящий запуск станет 14-м полетом ракеты-носителя первой ступени, которая ранее поддерживала различные миссии, включая Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B и восемь миссий Starlink. После разделения ступеней первая ступень попытается приземлиться на дрон-корабль «Конечно, я все еще люблю тебя», расположенный в Тихом океане.

Вторая партия спутников Starlink будет запущена в понедельник, 9 октября, с космодрома 40 (SLC-40) на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Запланированное время старта — 9:06 по восточному времени.

Как и в случае с первым запуском, ракета-носитель первой ступени второго запуска Falcon 9 участвовала в 14 предыдущих миссиях, включая CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a. , PSN SATRIA и пять миссий Starlink. На первом этапе будет предпринята попытка приземления на дрон-корабль «Недостаток гравитации», расположенный в Атлантическом океане.

SpaceX проведет прямую трансляцию обоих запусков на своем официальном сайте. Интернет-трансляция начнется примерно за пять минут до старта.

Таким образом, SpaceX готовится к двум последовательным запускам спутников Starlink, первый из которых состоится в Калифорнии, а второй — во Флориде. Эти запуски будут способствовать продолжающемуся развертыванию спутниковой группировки SpaceX Starlink, обеспечивающей глобальное интернет-покрытие.

Определения:

– Starlink: группировка спутникового интернета, создаваемая SpaceX, обеспечивающая глобальное интернет-покрытие.

– Falcon 9: двухступенчатая ракета-носитель, разработанная и изготовленная SpaceX.

– Низкая околоземная орбита: область космоса в пределах примерно 2,000 километров (1,200 миль) от поверхности Земли, где работает большинство спутников.

источники:

– https://twitter.com/SpaceX/status/1445855459119821831

– https://www.spacex.com/