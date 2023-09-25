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Наука

SpaceX запустила 22 спутника Starlink, расширяя глобальное покрытие Интернета

ByМамфо Брешиа

сентябрь 25, 2023
SpaceX запустила 22 спутника Starlink, расширяя глобальное покрытие Интернета

Проект Starlink компании SpaceX сделал значительный шаг вперед благодаря успешному запуску 22 дополнительных спутников на низкую околоземную орбиту. Благодаря этому последнему развертыванию общее количество действующих спутников Starlink достигло нескольких сотен, что стало важной вехой в достижении цели SpaceX по обеспечению глобального интернет-покрытия в недостаточно обслуживаемых и отдаленных районах.

Проект Starlink направлен на создание обширной сети небольших спутников, которые смогут обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет в регионы, где отсутствует надежная связь. Расширяя сеть и увеличивая количество спутников на орбите, SpaceX может предоставить доступ к Интернету даже самым изолированным сообществам, сокращая цифровой разрыв и открывая новые образовательные и экономические возможности.

Под руководством Илона Маска SpaceX поставила перед проектом Starlink амбициозные цели. Компания планирует предоставить доступ в Интернет людям во всех уголках земного шара, в том числе в географически сложных регионах. С каждым успешным запуском спутника SpaceX становится на шаг ближе к реализации этой концепции и укреплению своих позиций в качестве ключевого игрока в космической отрасли.

Глобальное внимание и поддержка, полученные проектом Starlink, подчеркивают потенциальное влияние, которое он может оказать на улучшение доступности Интернета во всем мире. Правительства, предприятия и частные лица признают преобразующую силу обеспечения надежного Интернета в недостаточно обслуживаемых регионах, а усилия SpaceX рассматриваются как новаторская инициатива.

Поскольку сеть Starlink продолжает расти, она обещает изменить цифровой ландшафт и создать более взаимосвязанный мир. Благодаря постоянным достижениям в области космических технологий SpaceX вдохновляет на инновации и подпитывает стремление к будущему благодаря универсальному покрытию Интернета.

источники:
– НАСА – https://www.nasa.gov/
– SpaceX – https://www.spacex.com/

By Мамфо Брешиа

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