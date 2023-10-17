SpaceX готовит прототип космического корабля перед испытательным полетом

SpaceX завершила сборку своего последнего прототипа Starship на своем объекте в Старбазе, штат Техас, в рамках подготовки ко второму испытательному полету космического корабля. Компания поделилась фотографиями процесса штабелирования в социальных сетях, а также новостью о том, что они работают с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) над получением лицензии на запуск.

Недавно ФАУ завершило расследование первого испытательного полета Starship, который состоялся 20 апреля. К сожалению, в ходе миссии возникли проблемы, и корабль был намеренно уничтожен. Однако Илон Маск заявил, что новейший корабль Starship технически готов к полету, его двигатели прошли успешные испытания. SpaceX ожидает разрешения ФАУ на запуск.

Звездолет высотой почти 400 футов является самой большой и мощной ракетой, когда-либо построенной. По тяговым возможностям она превосходит лунную ракету НАСА «Сатурн-XNUMX». Космический корабль состоит из двух ступеней – верхней ступени, также называемой Starship, и ракеты-носителя первой ступени, известной как Super Heavy. По словам Маска, оба компонента предназначены для повторного использования, что является решающим фактором в обеспечении экономической жизнеспособности колонизации Марса.

Это не первый раз, когда SpaceX складывает этот конкретный прототип Starship. Команда завершила аналогичную операцию только в прошлом месяце. Продолжая подготовку к предстоящему испытательному полету, компания продолжает тесно сотрудничать с ФАУ, чтобы обеспечить успешный запуск.

источники:

– Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ)

– СпейсИкс