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Наука

SpaceX готовит прототип космического корабля перед испытательным полетом

ByВики Ставропулу

Октябрь 17, 2023
SpaceX готовит прототип космического корабля перед испытательным полетом

SpaceX завершила сборку своего последнего прототипа Starship на своем объекте в Старбазе, штат Техас, в рамках подготовки ко второму испытательному полету космического корабля. Компания поделилась фотографиями процесса штабелирования в социальных сетях, а также новостью о том, что они работают с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) над получением лицензии на запуск.

Недавно ФАУ завершило расследование первого испытательного полета Starship, который состоялся 20 апреля. К сожалению, в ходе миссии возникли проблемы, и корабль был намеренно уничтожен. Однако Илон Маск заявил, что новейший корабль Starship технически готов к полету, его двигатели прошли успешные испытания. SpaceX ожидает разрешения ФАУ на запуск.

Звездолет высотой почти 400 футов является самой большой и мощной ракетой, когда-либо построенной. По тяговым возможностям она превосходит лунную ракету НАСА «Сатурн-XNUMX». Космический корабль состоит из двух ступеней – верхней ступени, также называемой Starship, и ракеты-носителя первой ступени, известной как Super Heavy. По словам Маска, оба компонента предназначены для повторного использования, что является решающим фактором в обеспечении экономической жизнеспособности колонизации Марса.

Это не первый раз, когда SpaceX складывает этот конкретный прототип Starship. Команда завершила аналогичную операцию только в прошлом месяце. Продолжая подготовку к предстоящему испытательному полету, компания продолжает тесно сотрудничать с ФАУ, чтобы обеспечить успешный запуск.

источники:
– Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ)
– СпейсИкс

By Вики Ставропулу

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