SpaceX собирается запустить свою 200-ю миссию с использованием ранее летавшей ракеты-носителя в рамках подготовки к миссии Starlink 6-18 со станции космических сил на мысе Канаверал. Ракета Falcon 9 должна стартовать в субботу вечером с 22 спутниками Starlink. Этот запуск также станет 17-м полетом ракеты-носителя первой ступени, которая, как ожидается, совершит успешную посадку на дрон-корабль «Просто прочтите инструкции» в Атлантическом океане.

Погодные условия для запуска прогнозируются благоприятные, вероятность хорошей погоды составляет 95%. В случае 24-часовой задержки вероятность благоприятной погоды составит 90%, постепенно снижаясь до 80% в течение трехчасового окна запуска.

В случае успеха этот запуск станет 228-м успешным восстановлением SpaceX с момента первой посадки в декабре 2015 года. Компания сохранила впечатляющий послужной список, не теряя ни одной ракеты-носителя первой ступени с февраля 2021 года и совершив 153 успешных приземления подряд.

Эта миссия также станет 266-м общим запуском SpaceX с момента ее первой успешной миссии в 2008 году. Это 67-й запуск SpaceX в этом году, который сохранит свою позицию ведущего игрока в космической отрасли. Учитывая, что в этом году ожидается рекордный 51 запуск с космического побережья, компания SpaceX взяла на себя ответственность за большинство из них, продемонстрировав свое доминирующее положение на рынке.

Забегая вперед, SpaceX планирует еще много запусков Falcon 9, включая следующий запуск Falcon Heavy, который состоится 5 октября. Эта миссия будет осуществляться в сотрудничестве с НАСА, поскольку зонд «Психея» отправляется в многолетнюю миссию по изучению богатого металлами астероида, также называемого «Психея».

В то время как SpaceX была первой компанией, стартовавшей с космического побережья в этом году, Relativity Space произвела фурор еще в марте, выпустив напечатанную на 3D-принтере ракету Terran 1. Поскольку космическая отрасль продолжает развиваться, SpaceX остается в авангарде многоразового использования и инноваций.

Определения:

– Ракета-носитель: ракетный двигатель, обеспечивающий тягу для вывода космического корабля с земли в космос.

– Дронкорабль: автономное судно, используемое для посадки и восстановления ракетных ускорителей в море.

Источники: данные отсутствуют.