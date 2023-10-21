Ракета SpaceX Falcon 9 запустит 21 спутник Starlink

Ракета SpaceX Falcon 9 должна вывести на орбиту 21 интернет-спутник Starlink с калифорнийской базы космических сил Ванденберг. Запуск назначен сегодня на раннее утро, ракета стартует в 3:47 утра по восточному времени. Однако, если время не подходит, есть три возможности резервного копирования.

Запуск будет транслироваться на X, ранее известном как Twitter, причем освещение начнется примерно за пять минут до старта. Если все пойдет по плану, первая ступень Falcon 9 благополучно вернется на Землю и приземлится на дрон-корабль «Конечно, я все еще люблю тебя» примерно через 8.5 минут после запуска. Первая ступень этой конкретной ракеты уже совершила 16 полетов, что всего на один меньше рекорда повторного использования SpaceX.

21 спутник Starlink будет запущен с верхней ступени Falcon 9 примерно через 62.5 минуты после запуска. Этот запуск станет 75-й орбитальной миссией SpaceX в 2023 году, поскольку компания планирует совершить 100 полетов к концу года и 144 — в 2024 году.

Основным направлением деятельности SpaceX в этом году было создание мегасозвездия Starlink, целью которого является обеспечение глобального интернет-покрытия. В настоящее время Starlink состоит из почти 4,900 действующих спутников, и в будущем это число будет продолжать расти.

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источники:

– Космос.com

– Азерньюс