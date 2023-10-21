Ракета SpaceX Falcon 9 выведет на орбиту 21 спутник Starlink

SpaceX готовится к еще одному запуску ракеты, на этот раз для вывода на орбиту 21 интернет-спутника Starlink. Ракета Falcon 9 должна стартовать с калифорнийской базы космических сил Ванденберг в субботу в 3:47 по восточному времени. В случае каких-либо задержек возможности резервного копирования доступны с 4:23 утра по восточному времени до 6:00 утра по восточному времени.

Запуск будет транслироваться на аккаунте SpaceX в X (ранее известном как Twitter) примерно за пять минут до старта. Если все пойдет по плану, первая ступень Falcon 9 вернется на Землю и приземлится на беспилотном корабле «Конечно, я все еще люблю тебя» примерно через 8.5 минут после запуска. Это будет 16-й полет первой ступени этой конкретной ракеты, что всего на один полет меньше рекорда повторного использования компании.

Примерно через 62.5 минуты 21 спутник Starlink развернется с верхней ступени Falcon 9. Этот запуск станет 75-й орбитальной миссией SpaceX в 2023 году, поскольку компания стремится достичь своей цели — 100 полетов к концу года и 144 полетов в 2024 году.

Проект Starlink компании SpaceX был в центре внимания в этом году: около 60% полетов компании было посвящено расширению мегасозвездия Интернета. В настоящее время в Starlink работает почти 4,900 спутников, и это число будет продолжать расти в ближайшие годы.

Источник: Описание миссии SpaceX.