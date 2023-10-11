Тяжелая ракета SpaceX Falcon подготовлена ​​к запуску миссии Psyche

Ракета SpaceX Falcon Heavy прибыла на стартовый комплекс 39А Космического центра Кеннеди НАСА в рамках подготовки к предстоящей миссии по отправке космического корабля НАСА «Психея» к металлическому астероиду, также называемому Психея. Однако погодные условия могут помешать запланированному запуску.

Falcon Heavy направит космический корабль Psyche к астероиду, расположенному в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Достигнув пункта назначения в 2029 году, космический корабль будет внимательно изучать металлический астероид в течение как минимум 26 месяцев. Ученые полагают, что Психея могла быть обнаженным ядром древней протопланеты, а наблюдения миссии могли бы дать ценную информацию о формировании планет и ранних стадиях развития Солнечной системы.

Ракета Falcon Heavy состоит из трех первых ступеней ракеты Falcon 9 компании SpaceX, центральная часть которой увенчана верхней ступенью и полезной нагрузкой. В настоящее время это вторая по мощности действующая ракета после системы космического запуска НАСА. Falcon Heavy совершила свой дебютный испытательный полет в феврале 2018 года, успешно выведя на орбиту Tesla Roadster Илона Маска.

Хотя запуск миссии «Психея» запланирован на 12 октября 2023 года, представители НАСА отметили, что прогноз погоды предсказывает лишь 20% вероятность подходящих условий для запуска в этот день. Возможности резервного запуска доступны до 25 октября, что обеспечивает гибкость в сроках запуска.

В целом, предстоящая миссия Falcon Heavy на Психею представляет собой захватывающую возможность для дальнейшего изучения и понимания тайн зарождения нашей Солнечной системы.

источники:

– НАСА/Обри Джеминьяни