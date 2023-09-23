Ракета SpaceX Falcon 9 запустит рекордный 17-й раз

Ракета SpaceX Falcon 9 готова войти в историю своим 17-м запуском сегодня вечером. Ракета с 22 интернет-спутниками SpaceX Starlink должна стартовать со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 9:07 по восточному времени.

Этот запуск станет рекордсменом по количеству взлетов и посадок для одной первой ступени Falcon 9. Всего несколько дней назад другой Falcon 9 совершил этот подвиг во время другой миссии Starlink. Успешное повторное использование ракет играет решающую роль в миссии SpaceX сделать космические путешествия более доступными и устойчивыми.

Мегасозвездие Starlink — это амбициозный проект SpaceX по обеспечению глобального интернет-покрытия. В настоящее время на орбите Земли находится более 4,750 действующих спутников Starlink, и ожидается, что в будущем это число значительно увеличится. SpaceX получила разрешение на запуск 12,000 30,000 широкополосных аппаратов, а также подала заявку на разрешение на запуск еще XNUMX XNUMX спутников.

22 спутника Starlink на борту миссии Falcon 9 планируется развернуть с верхней ступени ракеты примерно через 65 минут после старта. После развертывания эти спутники присоединятся к существующей группировке, улучшая подключение к Интернету и расширяя покрытие для клиентов по всему миру.

SpaceX обеспечит прямую трансляцию запуска на X, ранее известном как Twitter. Ожидается, что репортаж начнется за пять минут до старта, что даст зрителям возможность стать свидетелями этой исторической вехи в программе многоразовых ракет компании.

источники:

- Описание миссии SpaceX

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