Ракета SpaceX Falcon 9 запустится в рекордный 17-й раз

Ракета SpaceX Falcon 9 собирается войти в историю, запустившись сегодня вечером в 17-й раз. Ракета будет нести 22 интернет-спутника Starlink компании SpaceX. Запуск планируется провести со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 10:47 по восточному времени. Зрители смогут наблюдать за мероприятием в прямом эфире через аккаунт SpaceX на X.

Если все пойдет по плану, первая ступень Falcon 9 вернется на Землю через 8.5 минут и приземлится на беспилотный корабль SpaceX, находящийся в море. Это будет 17-й успешный старт и посадка этой конкретной ракеты-носителя Falcon 9, что станет новой вехой в многоразовом использовании ракет. В настоящее время только два ракеты-носителя Falcon 9 совершили 16 полетов.

22 спутника Starlink на борту ракеты будут выведены на низкую околоземную орбиту примерно через 62.5 минуты после запуска. Этот запуск также будет способствовать установлению еще одного рекорда SpaceX, поскольку это будет их 65-я орбитальная миссия в году, превзойдя их предыдущий рекорд в 61 орбиту, установленный в 2022 году.

В этом году SpaceX в первую очередь сосредоточилась на расширении мегагруппировки Starlink, которая в настоящее время состоит из более чем 4,700 действующих спутников. Однако компания планирует продолжать увеличивать это число, поскольку у них есть разрешение на запуск 12,000 30,000 спутников Starlink и они подали заявку на одобрение еще XNUMX XNUMX.

С каждым успешным запуском и приземлением SpaceX демонстрирует важность и потенциал многоразового использования ракет. Поскольку они продолжают расширять границы космических технологий, будущее освоения космоса выглядит светлее, чем когда-либо.

источники:

- Описание миссии SpaceX

- Аккаунт SpaceX на X (ранее Twitter)