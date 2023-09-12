Ракета Falcon 9 запустила 21 спутник Starlink с базы космических сил Ванденберг

Ракета Falcon 9 успешно стартовала с базы космических сил Ванденберг в понедельник вечером, что ознаменовало третий старт сентября. Ракета, принадлежащая SpaceX, доставила 21 спутник Starlink в рамках миссии компании по предоставлению глобальных интернет-услуг. SpaceX стремится улучшить доступ к Интернету в тех регионах, где он был ненадежен или недоступен.

Ожидалось, что развертывание спутников произойдет примерно через час после старта. Ракета-носитель первой ступени, уже совершившая 11 полетов, успешно приземлилась на беспилотный корабль, находящийся в Тихом океане.

Незадолго до запуска канадская компания Telesat объявила о соглашении о нескольких запусках с SpaceX для миссий как из Ванденберга, так и из Флориды. Telesat приобрела 14 запусков ракеты Falcon 9, каждый из которых доставляет до 18 спутников Telesat Lightspeed на низкую околоземную орбиту за один запуск. Кампания по запуску Telesat должна начаться в 2026 году, а глобальное обслуживание запланировано на 2027 год.

Сеть Telesat Lightspeed обеспечит высокоскоростные каналы передачи данных, высокозащищенные соединения и широкополосную связь с малой задержкой по всему миру. В прошлом месяце Telesat подписала контракт с MDA Ltd. на выполнение функций главного спутникового подрядчика.

Президент и генеральный директор Telesat Дэн Голдберг выразил уверенность в надежности SpaceX и высокой частоте запусков, заявив, что они станут отличным партнером в запуске Telesat Lightspeed. Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл выразила гордость запуском группировки Telesat и расширением возможностей подключения для клиентов по всему миру.

Запуск ракеты не только принесет пользу SpaceX, но также предоставит работникам возможности трудоустройства и приведет членов экипажа на Центральное побережье, стимулируя местную экономику.

В дополнение к этому недавнему запуску ранее в этом месяце Ванденберг запустил ракету Falcon 9, доставившую на орбиту военные спутники для Агентства космических сил США.

источники:

– [SpaceX](www.spacex.com)

– [Нужавк](www.noozhawk.com)