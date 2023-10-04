SpaceX запустит еще 22 спутника Starlink в рамках 70-й миссии года

SpaceX готовится к своей 70-й орбитальной миссии в этом году, поскольку компания планирует вывести на орбиту еще 22 интернет-спутника Starlink. Космический корабль будет запущен на ракете Falcon 9 со станции космических сил на мысе Канаверал сегодня вечером в 10:45 по восточному времени. Зрители смогут наблюдать за запуском в прямом эфире через аккаунт SpaceX на X.

Если миссия пойдет по плану, первая ступень Falcon 9 вернется на Землю для вертикальной посадки в море на дрон-корабль SpaceX. Просто прочтите инструкции. Это будет восьмой старт и приземление первой ступени Falcon 9, при этом четыре из семи предыдущих запусков будут нести партии Starlink. Планируется, что 22 спутника Starlink будут развернуты с верхней ступени Falcon 9 на низкую околоземную орбиту (НОО) примерно через 65 минут после запуска.

Это будет 70-я орбитальная миссия SpaceX в 2023 году, причем большая часть этих миссий будет посвящена расширению мегасозвездия Starlink. В настоящее время группировка Starlink насчитывает более 4,800 действующих спутников. Ракета Falcon 9 в этом году выполнила 66 орбитальных миссий SpaceX, а Falcon Heavy выполнила оставшиеся три. Однако вскоре это число увеличится, поскольку 12 октября ракета Falcon Heavy запустит миссию НАСА по астероиду «Психея».

В дополнение к миссиям Starlink, SpaceX также провела в этом году испытательный полет своей новой транспортной системы для дальнего космоса Starship. Хотя эта миссия не имела целью отправить полезную нагрузку на орбиту, она столкнулась с проблемами и завершилась всего через четыре минуты после запуска.

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