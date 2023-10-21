SpaceX объявила о предстоящем запуске с базы космических сил Ванденберг. Компания планирует запустить ракету Falcon 12 с космодрома SLC-47E 21 октября в 9:4. Целью этого запуска является вывод 21 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту.

На случай, если запуск не сможет пройти по плану, SpaceX определила три резервные возможности между 1:23 и 3 часами ночи для переноса расписания. Кроме того, доступно шесть дополнительных возможностей резервного копирования, начиная с 11:26 субботы до 2:50 ночи воскресенья.

Для желающих прямая трансляция от SpaceX будет доступна примерно за пять минут до запуска. Это предоставит зрителям обновления в режиме реального времени и позволит им стать свидетелями миссии по мере ее развития.

Стоит отметить, что ракета-носитель, которая будет поддерживать эту миссию, использовалась в предыдущих запусках 15 раз. Ожидается, что после разделения ступеней первая ступень ракеты приземлится на дрон-корабль «Конечно, я все еще люблю тебя» в Тихом океане. Возможность повторного использования является важной вехой в усилиях SpaceX по снижению затрат на исследование космоса и повышению его экологичности.

Что касается местного воздействия, то во время этого запуска не будет слышно никаких звуковых ударов. Это хорошая новость для жителей близлежащих районов, поскольку звуковые удары могут раздражать и пугать.

В целом, этот ранний утренний запуск SpaceX представляет собой еще один шаг вперед в текущей миссии компании по развитию и расширению своей глобальной сети спутникового Интернета.

Определения:

– Ракета Falcon 9: двухступенчатая орбитальная ракета-носитель, разработанная SpaceX. Он предназначен для надежной и безопасной транспортировки спутников и полезной нагрузки в космос.

– Спутники Starlink: группировка небольших спутников, развернутых SpaceX с целью обеспечения глобального широкополосного покрытия.

– Конечно, я все еще люблю тебя: дрон-корабль: автономный дрон-корабль, используемый SpaceX для посадки и возврата ракетных ускорителей в море.

Источник: SpaceX (URL не указан)