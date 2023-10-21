CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

SpaceX объявляет о запуске ракеты Falcon 9 ранним утром

ByМамфо Брешиа

Октябрь 21, 2023
SpaceX объявляет о запуске ракеты Falcon 9 ранним утром

SpaceX объявила о предстоящем запуске с базы космических сил Ванденберг. Компания планирует запустить ракету Falcon 12 с космодрома SLC-47E 21 октября в 9:4. Целью этого запуска является вывод 21 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту.

На случай, если запуск не сможет пройти по плану, SpaceX определила три резервные возможности между 1:23 и 3 часами ночи для переноса расписания. Кроме того, доступно шесть дополнительных возможностей резервного копирования, начиная с 11:26 субботы до 2:50 ночи воскресенья.

Для желающих прямая трансляция от SpaceX будет доступна примерно за пять минут до запуска. Это предоставит зрителям обновления в режиме реального времени и позволит им стать свидетелями миссии по мере ее развития.

Стоит отметить, что ракета-носитель, которая будет поддерживать эту миссию, использовалась в предыдущих запусках 15 раз. Ожидается, что после разделения ступеней первая ступень ракеты приземлится на дрон-корабль «Конечно, я все еще люблю тебя» в Тихом океане. Возможность повторного использования является важной вехой в усилиях SpaceX по снижению затрат на исследование космоса и повышению его экологичности.

Что касается местного воздействия, то во время этого запуска не будет слышно никаких звуковых ударов. Это хорошая новость для жителей близлежащих районов, поскольку звуковые удары могут раздражать и пугать.

В целом, этот ранний утренний запуск SpaceX представляет собой еще один шаг вперед в текущей миссии компании по развитию и расширению своей глобальной сети спутникового Интернета.

Определения:
– Ракета Falcon 9: двухступенчатая орбитальная ракета-носитель, разработанная SpaceX. Он предназначен для надежной и безопасной транспортировки спутников и полезной нагрузки в космос.
– Спутники Starlink: группировка небольших спутников, развернутых SpaceX с целью обеспечения глобального широкополосного покрытия.
– Конечно, я все еще люблю тебя: дрон-корабль: автономный дрон-корабль, используемый SpaceX для посадки и возврата ракетных ускорителей в море.

Источник: SpaceX (URL не указан)

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Исследование показало, что компартментализация хроматина влияет на реакцию на повреждение ДНК

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Физики открыли новый путь к суперлинзированию

Октябрь 23, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Невероятная история о том, как «замерзнуть» и выжить

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Исследование показало, что компартментализация хроматина влияет на реакцию на повреждение ДНК

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Физики открыли новый путь к суперлинзированию

Октябрь 23, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Невероятная история о том, как «замерзнуть» и выжить

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Редкая Килонова в Млечном Пути может представлять опасность для жизни на Земле

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев