SpaceX запустила 22 спутника, поскольку ФАУ предлагает новые правила по сокращению космического мусора

SpaceX недавно добилась успешного запуска своей «группировки» Starlink с развертыванием 22 спутников на низкую околоземную орбиту. Запуск состоялся на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде с использованием ракеты Falcon 9. Примечательно, что первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на баржу в океане, продемонстрировав приверженность SpaceX возможности повторного использования.

Это достижение произошло в то время, когда Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) предложило новое правило для решения проблемы космического мусора, образующегося при коммерческих рейсах. ФАУ признает важность управления мусором для предотвращения потенциальных столкновений с космическими кораблями и поддержания устойчивой космической среды.

Предлагаемое правило описывает пять вариантов для таких компаний, как SpaceX, избавиться от верхних ступеней своих ракет. Эти варианты включают контролируемый вход, перемещение на менее переполненную орбиту хранилища или кладбища, орбиту ухода с Земли, активное удаление мусора в течение пяти лет или неконтролируемое удаление в атмосфере.

Предложенное ФАУ правило согласуется с практикой правительства США по предотвращению образования орбитального мусора. Он направлен на снижение рисков, связанных с неконтролируемым входом в атмосферу верхних ступеней, обеспечивая более безопасную космическую среду для всех заинтересованных сторон.

По данным ФАУ, в настоящее время на орбите находится более 23,000 XNUMX объектов размером более четырех дюймов. В прошлом году важность управления мусором была подчеркнута, когда Австралийское космическое агентство обнаружило космический мусор, принадлежащий SpaceX, в Снежных горах. Кроме того, в результате взрыва беспилотной ракеты обломки упали на соседний город Порт-Изабель.

Предлагаемое правило пройдет 90-дневный период общественного обсуждения после его публикации в федеральном реестре. Этот период позволяет получить обратную связь и вклад от различных заинтересованных сторон, чтобы обеспечить учет всех точек зрения при формировании окончательных правил по обращению с космическим мусором.

источники:

– УПИ

- Хранитель

Определения:

– SpaceX: частный производитель аэрокосмической продукции и космическая транспортная компания, основанная Илоном Маском.

– Falcon 9: двухступенчатая ракета многоразового использования, разработанная SpaceX для запуска полезных грузов в космос.

– Низкая околоземная орбита: область космоса на высоте примерно 2,000 километров над поверхностью Земли, обычно используемая для развертывания спутников и исследования космоса.