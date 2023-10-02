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SpaceX завершила 69-й орбитальный полет года с мыса Канаверал

ByВики Ставропулу

Октябрь 2, 2023
SpaceX завершила 69-й орбитальный полет года с мыса Канаверал

SpaceX успешно запустила свою 69-ю орбитальную миссию в этом году с мыса Канаверал. Это 49-й полет SpaceX с космического побережья, при этом компания несет ответственность за все, кроме трех, из 52 миссий, запущенных из этого региона в 2023 году. Ракета Falcon 9 стартовала со стартового комплекса 40 в 10:XNUMX в пятницу после задержек из-за к плохим погодным условиям.

Ракета-носитель первой ступени Falcon 9 совершила свой 10-й полет и успешно приземлилась на дрон-корабль A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Эта веха демонстрирует возможность повторного использования и экономическую эффективность технологии SpaceX.

ULA (United Launch Alliance) также планирует свой следующий запуск с соседнего космического стартового комплекса 41. Старт запланирован на следующую пятницу, целевой ракетой будет Atlas V. Этот запуск важен, поскольку он несет в себе первые два испытательных проекта Amazon Kuiper. спутники. Ожидается, что после покупки Amazon дополнительных ракет Atlas ULA будет регулярно запускать эти миссии, внеся свой вклад в запланированную Amazon группировку из 3,236 спутников, которая будет конкурировать со Starlink от SpaceX.

У SpaceX запланирован крупный запуск на начало октября, но из-за непредвиденных обстоятельств НАСА объявило об отсрочке миссии зонда «Психея». Falcon Heavy, который будет нести зонд, первоначально планировалось запустить 5 октября, но новая целевая дата - не ранее 12 октября, в 10:16. Миссия направлена ​​на исследование богатого металлами астероида, также называемого Психея. и имеет окно запуска, которое продлится до 23 октября.

Благодаря постоянным усилиям SpaceX и частым запускам компания остается в авангарде космической отрасли, способствуя развитию исследований космоса и развертыванию спутников.

источники:
- Цитата: SpaceX запускает 69-й орбитальный полет года с запуском на Канаверале (2023 октября 2 г.), получено 2 октября 2023 г. с сайта phys.org.
– 2023 Орландо Сентинел. Распространяется Tribune Content Agency, LLC.

By Вики Ставропулу

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