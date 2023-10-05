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SpaceX запустит 22 спутника Starlink в рамках 70-й орбитальной миссии 2023 года

ByГабриэль Бота

Октябрь 5, 2023
SpaceX запустит 22 спутника Starlink в рамках 70-й орбитальной миссии 2023 года

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 22 своих интернет-спутника Starlink, что сделало это 70-й орбитальной миссией компании в этом году. Космический корабль Starlink стартовал с помощью ракеты Falcon 9, развернутой со станции космических сил на мысе Канаверал.

Этот запуск также ознаменовал восьмой старт и посадку первой ступени Falcon 9: четыре из семи предыдущих запусков отправили партии Starlink в космос.

Основной целью орбитальных миссий SpaceX в этом году было расширение мегагруппировки Starlink, которая в настоящее время включает более 4,800 действующих спутников. Конечная цель этого созвездия — обеспечить глобальное широкополосное интернет-покрытие.

Starlink — это спутниковая группировка, создаваемая SpaceX, целью которой является предоставление спутникового доступа в Интернет в отдаленные районы планеты. Спутники спроектированы так, чтобы быть компактными и недорогими, работать на низкой околоземной орбите (НОО), чтобы минимизировать задержку и расширить зону покрытия.

С каждым успешным запуском SpaceX добивается значительного прогресса в достижении своей цели по глобальному широкополосному покрытию. Компания планирует развернуть десятки тысяч спутников в течение следующих нескольких лет, гарантируя, что даже в самых отдаленных уголках мира будет доступ к надежному интернет-сервису.

Источник: Комплекс посетителей Космического центра Кеннеди через Твиттер, описание миссии SpaceX.

By Габриэль Бота

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