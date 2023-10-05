SpaceX запускает новую партию спутников Starlink

SpaceX успешно запустила новую партию интернет-спутников Starlink на низкую околоземную орбиту в четверг, 5 октября. Ракета Falcon 9 доставила 22 спутника Starlink и взлетела с космодрома 40 (SLC-40) на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. . Это был восьмой полет ракеты-носителя первой ступени Falcon 9 в поддержку этой миссии.

Первая ступень ракеты, которая ранее запускала различные миссии, включая CRS-26, OneWeb Launch 16, Intelsat IS-40e и четыре миссии Starlink, после разделения ступеней успешно приземлилась на беспилотный корабль «Прочитайте инструкции», расположенный в Атлантическом океане.

Starlink — это созвездие современных спутников, которые работают на низкой орбите вокруг Земли. Целью проекта является обеспечение высокоскоростного доступа в Интернет с малой задержкой в ​​недостаточно обслуживаемых и отдаленных районах по всему миру, включая регионы, в которых отсутствует надежная интернет-инфраструктура, например сельские и отдаленные районы.

Этот запуск способствует растущей группировке Starlink, которая уже состоит из тысяч спутников. Цель — обеспечить глобальное покрытие и улучшить подключение к Интернету для миллионов людей по всему миру. SpaceX продолжает запускать больше спутников для расширения покрытия и повышения производительности сети Starlink.

Благодаря успешному развертыванию этих 22 новых спутников SpaceX приближается к выполнению своей миссии по предоставлению высокоскоростного доступа в Интернет людям даже в самых отдаленных уголках земного шара. Компания стала ключевым игроком в индустрии спутникового Интернета, произведя революцию в возможностях подключения и сократив цифровой разрыв.

источники:

– SpaceX (URL-адрес не указан)

– Определения: Starlink – большое созвездие высокотехнологичных спутников, работающих на низкой орбите вокруг Земли и обеспечивающих высокоскоростной доступ в Интернет с малой задержкой в ​​недостаточно обслуживаемых и отдаленных районах.