SpaceX установила рекорд, выполнив 39-й запуск года

В пятницу вечером компания SpaceX достигла еще одной важной вехи, когда успешно запустила 22 спутника Starlink на нижнюю околоземную орбиту с космодрома Канаверал во Флориде. Этот запуск, который состоялся на Космическом стартовом комплексе 40, стал 39-м разом, когда ракета SpaceX Falcon 9 взлетела с мыса Канаверал в 2021 году, установив новый рекорд для компании.

Первая ступень ракеты Falcon 9, которая ранее использовалась в 10 миссиях, благополучно вернулась на Землю примерно через 8 минут после старта. Это успешное возвращение демонстрирует приверженность SpaceX технологиям многоразовых ракет, что значительно снижает стоимость космических миссий.

22 спутника Starlink были выведены на орбиту примерно через 65 минут после запуска. Эти спутники являются частью амбициозного плана SpaceX по созданию мегасозвездий, которые будут предоставлять интернет-услуги в отдаленных районах по всему миру. В настоящее время у SpaceX имеется 4,800 действующих спутников, и компания получила разрешение на запуск в общей сложности 12,000 XNUMX спутников.

Этим запуском SpaceX также завершила свою 69-ю орбитальную миссию на всех своих стартовых площадках, что еще раз продемонстрировало опыт и возможности компании в космической отрасли.

SpaceX продолжает расширять границы космических исследований и технологий, проводя частые запуски и инновационные практики. Приверженность компании многоразовому использованию и расширению глобальной связи меняет будущее космических путешествий и связи.

источники:

– UPI: SpaceX бьет рекорд, совершив 39-й запуск в году (30 сентября 2021 г.)