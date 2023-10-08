SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со стартового комплекса 40 на станции космических сил на мысе Канаверал. Этот запуск ознаменовал 55-й запуск компании в этом году. Ракета несла полезную нагрузку из 22 интернет-спутников Starlink. Ракета-носитель первой ступени Falcon 9 должна была приземлиться на дрон-корабль в море примерно через 8 минут после старта.

45-я метеорологическая эскадрилья Космических сил предсказала вероятность благоприятной погоды для запуска с вероятностью 80%, при этом основной проблемой был потенциальный толстый слой облаков из-за холодного фронта. Однако в ходе этой миссии не ожидалось никаких местных звуковых ударов. Время запуска было установлено на 9:06 по восточному времени, а возможности резервного запуска были доступны до 12:29 по восточному времени.

SpaceX еще не объявила дату следующей миссии Starlink со станции космических сил на мысе Канаверал. Однако они готовятся к предстоящему запуску космического корабля НАСА Psyche на борту трехъядерной ракеты Falcon Heavy из Космического центра Кеннеди. Космический корабль «Психея» отправится в почти шестилетнее путешествие для изучения металлического астероида Психея, который вращается вокруг Солнца в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

SpaceX продолжает расширять границы освоения космоса и спутниковых технологий. С каждым успешным запуском они расширяют свое интернет-созвездие Starlink и приближают нас к будущему глобальной связи. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить еще больше захватывающих запусков и открытий от SpaceX.

Определения:

– Falcon 9: двухступенчатая ракета многоразового использования, разработанная SpaceX для доставки полезных грузов в космос.

– Starlink: спутниковая интернет-группировка, создаваемая SpaceX для обеспечения глобального интернет-покрытия.

– Стартовый комплекс 40: стартовая площадка, расположенная на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

– Корабль-дрон: автономное морское судно, используемое SpaceX для посадки и возврата ракетных ускорителей в море.

источники:

– SpaceX: https://www.spacex.com/

– Космические силы: https://www.spaceforce.mil/

– Флорида сегодня: https://www.floridatoday.com/launchschedule