Запуск SpaceX сегодня соответствует рекорду космического побережья за год

Запланированный во вторник запуск SpaceX с космодрома на мысе Канаверал побьет предыдущий рекорд Космического побережья по запускам за год (всего 57 запусков). Запуск, запланированный на 5:20, будет нести 22 интернет-спутника Starlink компании SpaceX.

В этом году SpaceX была основным поставщиком запусков на космическом побережье Флориды, выполнив 53 миссии из Космического центра Канаверал или Кеннеди. Для сравнения, United Launch Alliance (ULA) совершила полет трижды, а Relativity Space – один раз. Большинство запусков SpaceX было направлено на растущую группировку Starlink, причем этот запуск ознаменовал 31-ю миссию Starlink с космического побережья.

В дополнение к миссиям Starlink, в этом году SpaceX также запустила все три миссии с экипажем в США, включая Crew-6, Axiom 2 и Crew-7, все из Космического центра Кеннеди. Примечательно, что KSC также провел четыре запуска Falcon Heavy, включая недавний запуск Psyche, который ознаменовал первый раз, когда НАСА использовало эту мощную ракету.

Темп запусков увеличился: между запуском Psyche в пятницу утром и запуском Starlink в тот же вечер прошло всего восемь часов и 42 минуты. Это самый короткий промежуток времени между запусками со времени миссий программы «Джемини» в 1966 году.

SpaceX установила множество рекордов по количеству запусков с космодрома 40, включая запуск двух миссий с площадки за четыре дня. Учитывая, что запланировано еще несколько полетов Starlink, а также будущие миссии, такие как пополнение запасов CRS-29 и миссия Commercial Lunar Payload Services (CLPS), вполне возможно, что в этом году на Восточном полигоне можно будет увидеть более 70 запусков.

Другие провайдеры запусков, такие как ULA и Relativity Space, также имеют потенциальные запуски до конца года. Новая ракета ULA Vulcan Centaur, запуск которой первоначально планировался в мае, может полететь в декабре. Между тем компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, надеется представить свою тяжелую ракету New Glenn к концу 2024 года.

Ожидается, что в будущем на Космическом побережье будет продолжаться высокая частота запусков, при этом SpaceX и ULA стремятся увеличить частоту запусков, а на рынок выйдет больше компаний.

источники:

- 2023 Орландо Сентинел

– Сегодняшний запуск SpaceX будет равен рекорду Космического побережья за год (2023 октября 17 г.)