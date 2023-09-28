Ракета Falcon Heavy компании SpaceX готовится к своей первой в истории межпланетной миссии и готовится к запуску космического корабля НАСА Psyche. Запуск состоится 5 октября в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде.

Ракета Falcon Heavy, дебютировавшая в феврале 2018 года, ранее выполнила семь миссий. Однако это будет первая миссия НАСА. Окно запуска продлится до 25 октября, причем возможность закрытия правительства 1 октября потенциально может повлиять на график.

В случае остановки НАСА, скорее всего, будет добиваться отказа от запуска как важной операции. Однако нет никакой гарантии, что отказ будет предоставлен. Этот запуск уже столкнулся с задержками, поскольку изначально он был запланирован на прошлый год, но был отложен из-за проблем с полетным программным обеспечением космического корабля.

После запуска «Психея» отправится к своему тезке — своеобразному металлическому объекту, расположенному в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ожидается, что космический корабль достигнет пункта назначения в 2029 году, предоставив беспрецедентный вид на это интригующее небесное тело. Ученые полагают, что Психея могла быть обнаженным ядром протопланеты, внешние каменные слои которой были сорваны ударами.

«Я с нетерпением жду возможности увидеть эти первые изображения», — сказала Лори Глейз, директор Отдела планетарных наук НАСА. «Они будут впечатляющими, когда мы наконец увидим, как выглядит этот металлический астероид вблизи».

Ракета Falcon Heavy в настоящее время является второй по мощности ракетой в эксплуатации, а первое место занимает система космического запуска НАСА. Однако корабль SpaceX Starship, который будет запущен в эксплуатацию в будущем, станет самой мощной ракетой. Хотя Falcon Heavy выполнил несколько запусков, он еще не нес на борту полезную нагрузку НАСА, хотя он успешно выполнил различные миссии национальной безопасности.

источники:

- Отдел планетарных наук НАСА

– НАСА.gov