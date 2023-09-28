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Ракета SpaceX Falcon Heavy предназначена для запуска космического корабля НАСА Psyche

ByВики Ставропулу

сентябрь 28, 2023
Ракета SpaceX Falcon Heavy предназначена для запуска космического корабля НАСА Psyche

Ракета Falcon Heavy компании SpaceX готовится к своей первой в истории межпланетной миссии и готовится к запуску космического корабля НАСА Psyche. Запуск состоится 5 октября в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде.

Ракета Falcon Heavy, дебютировавшая в феврале 2018 года, ранее выполнила семь миссий. Однако это будет первая миссия НАСА. Окно запуска продлится до 25 октября, причем возможность закрытия правительства 1 октября потенциально может повлиять на график.

В случае остановки НАСА, скорее всего, будет добиваться отказа от запуска как важной операции. Однако нет никакой гарантии, что отказ будет предоставлен. Этот запуск уже столкнулся с задержками, поскольку изначально он был запланирован на прошлый год, но был отложен из-за проблем с полетным программным обеспечением космического корабля.

После запуска «Психея» отправится к своему тезке — своеобразному металлическому объекту, расположенному в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ожидается, что космический корабль достигнет пункта назначения в 2029 году, предоставив беспрецедентный вид на это интригующее небесное тело. Ученые полагают, что Психея могла быть обнаженным ядром протопланеты, внешние каменные слои которой были сорваны ударами.

«Я с нетерпением жду возможности увидеть эти первые изображения», — сказала Лори Глейз, директор Отдела планетарных наук НАСА. «Они будут впечатляющими, когда мы наконец увидим, как выглядит этот металлический астероид вблизи».

Ракета Falcon Heavy в настоящее время является второй по мощности ракетой в эксплуатации, а первое место занимает система космического запуска НАСА. Однако корабль SpaceX Starship, который будет запущен в эксплуатацию в будущем, станет самой мощной ракетой. Хотя Falcon Heavy выполнил несколько запусков, он еще не нес на борту полезную нагрузку НАСА, хотя он успешно выполнил различные миссии национальной безопасности.

источники:
- Отдел планетарных наук НАСА
– НАСА.gov

By Вики Ставропулу

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