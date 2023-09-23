SpaceX собирается запустить еще одну партию спутников Starlink

SpaceX готовится к очередному запуску своих интернет-спутников Starlink со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Запуск ракеты Falcon 9 запланирован на 9:07 по восточному времени в субботу, с четырехчасовым окном запуска. Это будет 51-й запуск космического побережья в этом году. Погодные условия для запуска прогнозируются как отличные, с вероятностью 95% погодные условия «пойдут». Единственное беспокойство — это небольшая вероятность задержаться облаков из прибрежной тропической системы. Попытка приземления ракеты-носителя отнесена к категории «низкого риска».

Полезной нагрузкой для этой миссии станет очередная партия спутников Starlink, которые предназначены для обеспечения глобального интернет-покрытия. Если запуск пройдет успешно, это станет 17-м полетом ракеты-носителя первой ступени. В отличие от предыдущих миссий, этот запуск не будет сопровождаться локальными звуковыми ударами. Ракета-носитель первой ступени будет нацелена на корабль-беспилотник, приземлившийся примерно через восемь минут после старта.

SpaceX еще не объявила следующую запланированную дату запуска дополнительных миссий Starlink. Однако в Космическом центре Кеннеди идет подготовка к запуску космического корабля НАСА «Психея» на борту трехъядерной ракеты Falcon Heavy в первую неделю октября. Эта межпланетная миссия будет изучать богатый металлами астероид между Марсом и Юпитером.

SpaceX продолжает расширять границы освоения космоса и спутниковых технологий. Группировка Starlink компании направлена ​​на обеспечение надежного и доступного доступа в Интернет в недостаточно обслуживаемых регионах мира. С каждым успешным запуском сеть становится все ближе к своей цели – глобальному охвату. Следите за обновлениями о последних запусках и будущих миссиях SpaceX.

Источник: Флорида сегодня.

Определения:

– Starlink: спутниковая группировка SpaceX, предназначенная для обеспечения глобального интернет-покрытия.

– Falcon 9: двухступенчатая ракета многоразового использования SpaceX, используемая для транспортировки спутников и другой полезной нагрузки в космос.

– Ракета-носитель: компонент первой ступени ракеты Falcon 9, который обеспечивает начальную тягу во время запуска и способен приземляться для повторного использования.

– Корабль-дрон: автономное судно, используемое SpaceX для посадки и возврата ускорителей первой ступени в море.

Примечание. Статья основана на приведенных основных положениях и не содержит никакой дополнительной информации, кроме исходной статьи.