Запуск SpaceX побьет рекорд космического побережья в 2023 году

Запуск SpaceX со станции космических сил на мысе Канаверал во вторник вечером установил рекорд по количеству запусков за год на космическом побережье. Запуск, в ходе которого было задействовано 22 интернет-спутника Starlink, стал 57-м запуском в году, что соответствует общему количеству запусков, наблюдавшихся в 2022 году.

Большинство запусков SpaceX в этом году были связаны с созвездием Starlink, причем это 31-я миссия Starlink с Космического побережья. Тем не менее, в 2023 году SpaceX также выполнила все три миссии с экипажем в США, включая Crew-6, Axiom 2 и Crew-7, все из Космического центра Кеннеди.

Темпы запусков растут: между последним запуском, который состоялся в пятницу утром, и запуском Starlink в пятницу вечером, разрыв составил всего восемь часов и 42 минуты. Это самый короткий промежуток времени между запусками со времени четырех миссий программы «Джемини» в 1966 году.

SpaceX установила несколько рекордов по количеству запусков с космодрома 40, в том числе два запуска менее чем за четыре дня. У компании запланировано еще несколько полетов Starlink, а также миссия по снабжению и потенциальный первый успешный запуск миссии НАСА по коммерческой лунной полезной нагрузке в ноябре.

Если нынешние темпы сохранятся, к концу года на Восточном хребте, который включает мыс Канаверал, потенциально может быть проведено более 70 запусков. Другие компании, такие как Relativity Space и United Launch Alliance, также планируют запуски, при этом ULA планирует совершить свой первый полет на Vulcan Centaur до конца года.

В целом, в ближайшие годы на Космическом побережье ожидается больше запусков, поскольку все больше компаний доставят свои ракеты на стартовые площадки. Темпы SpaceX вряд ли замедлятся, а ULA планирует увеличить количество полетов Vulcan Centaur как минимум до двух раз в месяц.

источники:

– 2023 Орландо Сентинел. Распространяется Tribune Content Agency, LLC.

- Цитата: Запуск SpaceX равен рекорду Космического побережья за год (2023, 18 октября), данные получены 18 октября 2023 года.