SpaceX достигла новой вехи, успешно завершив свой 50-й запуск в этом году, осветив космическое побережье огненным взлетом ракеты Falcon 9. Эта миссия также ознаменовала 17-й полет ракеты-носителя, установив новый рекорд компании. Ракета Falcon 9, запущенная с космодрома 40 станции космических сил на мысе Канаверал, несет на борту 22 спутника Starlink компании SpaceX.

Ракета-носитель, использованная для этой миссии, имеет впечатляющую историю полетов: ранее она запускалась в различных миссиях, включая GPS III-3, Turksat 5A и несколько миссий Starlink. Он успешно приземлился на дрон-корабль «Короткое падение гравитации» в Атлантическом океане. SpaceX была движущей силой большинства запусков с космического побережья в этом году, при этом на долю United Launch Alliance и Relativity Space пришлось лишь несколько из оставшихся запусков.

Помимо 37 запусков с мыса Канаверал, SpaceX также завершила 10 запусков из Космического центра Кеннеди, включая все три пилотируемых космических полета из США в этом году. У компании есть планы провести еще несколько миссий Falcon 9 и как минимум один запуск Falcon Heavy в следующем месяце. Если все пойдет по плану, Космическое побережье сможет превзойти свой предыдущий рекорд в 57 запусков в год, установленный в 2022 году.

С момента первого успешного запуска SpaceX в 2008 году компания стала самым успешным поставщиком запусков в отрасли. Благодаря этому последнему успешному запуску общее количество успешных запусков SpaceX достигло 265 на ракетах Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy. Примечательно, что компания также совершила 227 успешных приземлений и 199 повторных использований ракетных ускорителей. Для сравнения, United Launch Alliance с момента своего создания в 157 году провела 2006 запусков.

В то время как SpaceX лидирует по частоте запусков, Rocket Lab является следующим по загруженности поставщиком запусков, хотя и с ракетами меньшего размера. Несмотря на неудачу при попытке запуска в начале этой недели, приведшую к потере полезной нагрузки, Rocket Lab в этом году смогла завершить 15 запусков. В настоящее время компания расследует причину проблемы и работает с Федеральным управлением гражданской авиации.

В целом, недавний запуск SpaceX является свидетельством продолжающегося успеха компании и ее стремления к продвижению освоения космоса. Поскольку на оставшуюся часть года запланировано еще больше запусков, SpaceX продолжает расширять границы и пересматривать возможности в сфере космических технологий.

источники:

- SpaceX сбивает 50-й запуск Space Coast в этом году (2023 г., 20 сентября), получено 20 сентября 2023 г. из [источник не указан]

– [Цитата: 2023 Orlando Sentinel. Распространяется агентством Tribune Content Agency, LLC.]