Ракетный двигатель SpaceX приземлился в Смитсоновском институте: символ коммерческих космических полетов США

SpaceX подарила ракетный двигатель «Мерлин» и решетчатое оперение Национальному музею авиации и космонавтики в Вашингтоне, округ Колумбия, отметив его представительство в национальной коллекции. Артефакты будут представлены на предстоящей выставке, посвященной будущему космических полетов. Двигатель Merlin использовался при запуске лунного корабля Beresheet компании SpaceIL в 2019 году, а также на двух других ракетах Falcon 9. Подаренный двигатель и решетчатый стабилизатор присоединятся к другим артефактам различных космических компаний в коллекции музея.

Двигатель «Мерлин», предназначенный для рекуперации и повторного использования, использует в качестве топлива в газогенераторном энергетическом цикле ракетный керосин и жидкий кислород. Он летал на двух ракетах Falcon 9 с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии, способствуя развертыванию коммерческих спутников связи и аргентинского спутника наблюдения Земли. Последний запуск вошел в историю как первая ступень Falcon 9, успешно приземлившаяся на сушу вдоль западного побережья США, а не на один из дронов SpaceX.

Решетчатый стабилизатор, являющийся частью промежуточной ступени Falcon 9, сыграл решающую роль в переориентации ракеты при входе в атмосферу. В 2017 году он выполнял миссию по доставке южнокорейского спутника и стал частью рекордной 19-й восстановленной первой ступени SpaceX и 15-й посадки подряд.

Подаренные артефакты будут выставлены напоказ, когда Национальный музей авиации и космонавтики вновь откроет свое восточное крыло в рамках продолжающегося проекта реконструкции. Реконструкция музея включает преобразование существующих галерей и добавление новых выставок, таких как «Пункт назначения на Луну», демонстрирующий путешествие астронавтов на Луну.

Это пожертвование Смитсоновскому институту является одним из нескольких пожертвований, сделанных SpaceX различным учреждениям. Компания также разместила ступени Falcon в Космическом центре Хьюстона и в Комплексе для посетителей Космического центра Кеннеди, а также представила капсулы Dragon первого поколения в Кеннеди и Музее науки и промышленности в Чикаго.

В целом включение артефактов SpaceX в национальную коллекцию является свидетельством значительного влияния компании на коммерческие космические полеты США и ее роли в формировании будущего освоения космоса.

источники:

– Национальный музей авиации и космонавтики

– СпейсИкс