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Наука

SpaceX проводит испытания двигателя космического корабля на предмет сгорания на орбите

ByМамфо Брешиа

Октябрь 21, 2023
SpaceX проводит испытания двигателя космического корабля на предмет сгорания на орбите

SpaceX продолжает развивать свой космический корабль Starship, запустив один из двигателей Raptor на своем прототипе корабля Ship 26 Starship. Испытание, известное как статический пожар с одним двигателем, было проведено, чтобы продемонстрировать запуск, подобный полету, при сгорании звездолета с орбиты. Видео горения было опубликовано SpaceX на X (ранее известном как Twitter).

Starship — это амбициозная транспортная система SpaceX для дальнего космоса, состоящая из ракеты-носителя Super Heavy первой ступени и космического корабля верхней ступени, известного как Starship. Оба элемента оснащены двигателем Raptor от SpaceX, включающим 33 двигателя для Super Heavy и шесть для Starship. Оба элемента предназначены для многократного использования. Процесс повторного использования включает в себя спуск с орбиты и другие запуски двигателей для безопасного возвращения кораблей Starship обратно на Землю после старта.

Хотя Starship еще не совершил ни одной безопасной посадки после космических миссий, он все еще находится в разработке. За плечами у машины был только один полностью собранный старт — испытательный полет в апреле этого года. Этот полет закончился контролируемым взрывом из-за нескольких проблем, возникших вскоре после запуска.

SpaceX сейчас готовится ко второму в истории испытательному полету Starship, в котором будут участвовать сверхтяжелый ракета-носитель под названием Booster 9 и верхняя ступень Ship 25. Обе машины прошли статические огневые испытания и технически готовы к полетам. Однако прежде чем запуск состоится, SpaceX должна получить лицензию на запуск от Федерального управления гражданской авиации США, чтобы преодолеть нормативные препятствия.

В целом, недавнее испытание двигателя SpaceX для прототипа Starship означает значительный прогресс в разработке космического корабля следующего поколения. Благодаря тому, что Starship ориентирован на возможность повторного использования, он обладает огромным потенциалом для революции в путешествиях в дальний космос.

Определения:
– Спуск с орбиты: маневр, используемый для замедления и изменения траектории космического корабля с целью повторного входа в атмосферу Земли.
– Двигатель Raptor: жидкостный ракетный двигатель, разработанный SpaceX, известный своими высокими характеристиками и способностью работать в космосе и на других небесных телах.

источники:
- (исходная статья)

By Мамфо Брешиа

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