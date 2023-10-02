SpaceX испытала ракету Falcon Heavy в преддверии миссии НАСА «Психика» на астероид

SpaceX успешно провела «статические огневые» испытания своей мощной ракеты Falcon Heavy в Космическом центре НАСА имени Кеннеди во Флориде. Испытание включало кратковременное зажигание 27 двигателей первой ступени ракеты, в то время как ракета оставалась закрепленной на стартовой площадке. Это испытание стало решающим шагом в подготовке Falcon Heavy к предстоящей миссии по запуску астероидного зонда НАСА «Психея».

Миссия по астероиду Психея была отложена на год, но теперь ее запуск запланирован на 12 октября. Зонд собирается отправиться в долгое путешествие к главному поясу астероидов между Марсом и Юпитером, где он будет изучать загадочный металлический объект под названием Психея. Ученые полагают, что Психея может быть обнаженным ядром протопланеты, что дает ценную информацию о формировании планет и первых днях существования Солнечной системы.

Falcon Heavy, в настоящее время вторая по мощности действующая ракета, ранее уже летала семь раз, а ее последний запуск состоялся в июле. Однако миссия к Психее станет первой миссией ракеты для НАСА.

Успех этого испытания приближает SpaceX на один шаг к своей цели — революционизировать космические путешествия и исследования. Благодаря возможностям Falcon Heavy SpaceX стремится сделать космос более доступным и доступным, открывая новые возможности для научных исследований и коммерческих предприятий.

источники:

– Оригинальная статья: [источник]

- Миссия на астероид Психея: [источник]

– Определение протопланеты: Протопланета – это большое небесное тело, которое находится в процессе превращения в планету.