Ракета SpaceX Falcon Heavy отправится в миссию НАСА Psyche

Ракета SpaceX Falcon Heavy готовится запустить свою первую в истории миссию НАСА завтра, 13 октября. Первоначально запуск планировался на 12 октября, но был отложен на день из-за плохих погодных условий. Если все пойдет по плану, миссия на астероид Психея стартует в 10:19 по восточному времени.
Falcon Heavy состоит из трех связанных вместе первых ступеней ракеты Falcon 9 компании SpaceX. В настоящее время это вторая по мощности действующая ракета после системы космического запуска НАСА. С момента своего дебюта Falcon Heavy запускался в общей сложности семь раз, причем последний запуск состоялся в июле этого года. Несмотря на предыдущие успешные миссии, предстоящий запуск станет первым случаем, когда Falcon Heavy будет нести полезную нагрузку для НАСА.
Миссия Psyche направлена на исследование одноименного металлического астероида, который расположен в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ученые полагают, что Психея может быть обнаженным ядром древней протопланеты. Эта миссия предоставит ценную информацию о первых днях существования Солнечной системы и процессе формирования планет.
Зонд «Психея» должен достичь астероида в 2029 году и изучать его с орбиты в течение как минимум 26 месяцев. Его результаты будут способствовать нашему пониманию планетарного состава и формирования небесных тел.
В настоящее время вероятность благоприятных погодных условий для запуска составляет 50%. У миссии есть ежедневные возможности запуска до 25 октября.
Источники: НАСА, SpaceX.