Ракета SpaceX Falcon Heavy отправится в миссию НАСА Psyche

Ракета SpaceX Falcon Heavy готовится запустить свою первую в истории миссию НАСА завтра, 13 октября. Первоначально запуск планировался на 12 октября, но был отложен на день из-за плохих погодных условий. Если все пойдет по плану, миссия на астероид Психея стартует в 10:19 по восточному времени.

Falcon Heavy состоит из трех связанных вместе первых ступеней ракеты Falcon 9 компании SpaceX. В настоящее время это вторая по мощности действующая ракета после системы космического запуска НАСА. С момента своего дебюта Falcon Heavy запускался в общей сложности семь раз, причем последний запуск состоялся в июле этого года. Несмотря на предыдущие успешные миссии, предстоящий запуск станет первым случаем, когда Falcon Heavy будет нести полезную нагрузку для НАСА.

Миссия Psyche направлена ​​на исследование одноименного металлического астероида, который расположен в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ученые полагают, что Психея может быть обнаженным ядром древней протопланеты. Эта миссия предоставит ценную информацию о первых днях существования Солнечной системы и процессе формирования планет.

Зонд «Психея» должен достичь астероида в 2029 году и изучать его с орбиты в течение как минимум 26 месяцев. Его результаты будут способствовать нашему пониманию планетарного состава и формирования небесных тел.

В настоящее время вероятность благоприятных погодных условий для запуска составляет 50%. У миссии есть ежедневные возможности запуска до 25 октября.

Источники: НАСА, SpaceX.